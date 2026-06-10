В пятницу и субботу в Maxima пройдет краткосрочная акция со скидками.
В Латвии
Сегодня 18:01
В Maxima на два дня объявили скидки до 50%
В магазинах Maxima 12 и 13 июня пройдет акция «Два выгодных дня»: в эти даты на отдельные категории товаров будут действовать скидки до 50%, часть предложений будет доступна с картой Paldies.
В эти даты в магазинах сети будут доступны отдельные специальные предложения на продукты, товары для дома, бытовую химию и некоторые непродовольственные товары. Часть цен и предложений, как указано в буклете, действует при использовании карты Paldies.
В буклете также приведены примеры отдельных товаров и категорий, на которые в эти дни предусмотрены скидки. При этом конкретный ассортимент и наличие товаров могут отличаться в зависимости от магазина.
Акция запланирована на пятницу и субботу, 12 и 13 июня.