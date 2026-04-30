Покупатели оставили в этих магазинах миллиарды: какую прибыль получили Rimi и Maxima в 2025 году

На первый взгляд, Rimi выглядит более динамичным игроком: ее оборот рос более чем в два раза быстрее, чем у Maxima. Однако если смотреть не только на выручку, но и на прибыль, картина становится сложнее. Прибыль Rimi Latvia выросла на 4,9% и достигла 39,993 млн евро. У Maxima Latvija прибыль, напротив, немного снизилась — на 1,2%, до 50,154 млн евро. Тем не менее именно Maxima осталась более прибыльной компанией в абсолютном выражении.