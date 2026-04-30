Покупатели оставили в этих магазинах миллиарды: какую прибыль получили Rimi и Maxima в 2025 году
Две крупнейшие торговые сети Латвии — Rimi Latvia и Maxima Latvija — завершили прошлый год с ростом оборота, однако их финансовые результаты показывают разные модели развития. Rimi росла быстрее и по выручке вышла вперед, тогда как Maxima сохранила более высокую прибыль, несмотря на небольшое ее снижение.
В 2025 году оборот Rimi Latvia составил 1,204 млрд евро — на 7% больше, чем годом ранее. Это позволило компании обойти Maxima Latvija, оборот которой достиг 1,136 млрд евро, увеличившись на 3,1%.
На первый взгляд, Rimi выглядит более динамичным игроком: ее оборот рос более чем в два раза быстрее, чем у Maxima. Однако если смотреть не только на выручку, но и на прибыль, картина становится сложнее. Прибыль Rimi Latvia выросла на 4,9% и достигла 39,993 млн евро. У Maxima Latvija прибыль, напротив, немного снизилась — на 1,2%, до 50,154 млн евро. Тем не менее именно Maxima осталась более прибыльной компанией в абсолютном выражении.
Иными словами, Rimi в прошлом году заработала больше денег через оборот, но Maxima сохранила более высокую итоговую прибыль.
Rimi рос быстрее — за счет спроса, магазинов и балтийской логистики
В отчете руководства Rimi Latvia говорится, что рост оборота был связан с увеличением спроса и объемов продаж. Этому способствовали новые, реконструированные и модернизированные магазины, а также обеспечение товарных потоков для магазинов Rimi в Литве и Эстонии.
Важно, что общий оборот Rimi Latvia включает не только латвийскую торговую сеть. Выручка самой сети Rimi в Латвии составила 992,284 млн евро, что на 7,5% больше, чем в 2024 году. Еще 211,989 млн евро пришлись на доходы в других европейских странах — они выросли на 4,5%.
К концу прошлого года у Rimi Latvia было 143 магазина: 39 Rimi Hyper, 42 Rimi Super, 57 Rimi Mini и пять магазинов формата Rimi Express. Электронная коммерция обеспечивалась в девяти магазинах Rimi Hyper.
Компания заявляет, что в этом году продолжит развивать сеть магазинов, инвестировать в реконструкцию и благоустройство существующих торговых точек, а также уделять внимание уровню обслуживания, качеству и цене.
Maxima росла медленнее, но осталась более прибыльной
Maxima Latvija в прошлом году работала с оборотом 1,136 млрд евро. Рост составил 3,1%, что заметно меньше, чем у Rimi, но компания при этом получила 50,154 млн евро прибыли. Это примерно на 10 млн евро больше, чем у Rimi.
В Maxima Latvija сообщили, что прибыль после уплаты налогов сохранилась примерно на уровне предыдущего года. Руководитель компании Каролина Зигмантайте отметила, что 2025 год прошел в постоянно меняющихся условиях — как на местном, так и на глобальном уровне. На отрасль влияли рост цен на сырье, увеличение затрат и неопределенность.
Несмотря на это, Maxima продолжила модернизацию сети. В прошлом году девять магазинов были переоборудованы в соответствии с новой концепцией. К концу года у сети было 162 магазина нового формата по всей Латвии. Также были реконструированы три магазина — в Риге, Кекаве и Олайне. Общий объем инвестиций превысил 2,8 млн евро.
Кроме того, Maxima начала строительство магазина Maxima XX в Риге на улице Стирну. Его открытие запланировано на май этого года.
Отдельное направление — развитие касс самообслуживания. В прошлом году компания установила и модернизировала 53 такие кассы в 15 магазинах, вложив почти 1 млн евро.
Что важнее: оборот или прибыль
Сравнение двух сетей показывает, что лидерство можно оценивать по-разному.
По обороту вперед вышла Rimi Latvia: 1,204 млрд евро против 1,136 млрд евро у Maxima Latvija. Разница составляет около 68 млн евро.
Но по прибыли лидирует Maxima: 50,154 млн евро против 39,993 млн евро у Rimi. Разница — более 10 млн евро.
Это означает, что Maxima при меньшем обороте получила более высокий финансовый результат. В практическом смысле это может говорить о более высокой маржинальности, другой структуре затрат или иной бизнес-модели. Однако по представленным данным нельзя однозначно сказать, за счет чего именно сформировалась такая разница: для этого потребовался бы более подробный анализ расходов, ценовой политики, структуры поставок, зарплат, аренды, логистики и других факторов.
Обе сети делают ставку на модернизацию
Несмотря на различия в темпах роста, стратегии двух компаний в ключевых направлениях похожи. И Rimi, и Maxima продолжают вкладываться в магазины, реконструкции и обновление форматов.
Rimi делает акцент на развитии сети, благоустройстве магазинов, качестве обслуживания и ценовом предложении. Maxima активно обновляет магазины по новой концепции, реконструирует торговые точки и развивает самообслуживание.
Это отражает общий тренд в розничной торговле: конкуренция идет уже не только за цену, но и за удобство, скорость покупки, расположение магазина, формат торговой точки и качество клиентского опыта.
Рынок растет, но давление на торговцев сохраняется
Обе компании завершили год с ростом оборота. Это может указывать на сохранение потребительского спроса, а также на влияние ценового фактора: когда товары дорожают, оборот торговых сетей может расти даже без резкого увеличения числа покупок.
При этом Maxima прямо указывает на давление со стороны роста цен на сырье, увеличения затрат и общей неопределенности. Для розничной торговли это особенно чувствительно: сети вынуждены балансировать между собственными расходами, закупочными ценами, конкуренцией и покупательской способностью жителей.
На этом фоне финансовые результаты Rimi и Maxima показывают, что крупнейшие игроки латвийского рынка продолжают расти, но делают это в условиях, где простого расширения уже недостаточно. Чтобы удерживать позиции, сетям приходится одновременно инвестировать, модернизировать магазины, развивать новые форматы и сохранять для покупателей ощущение доступных цен.