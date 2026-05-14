Открытие Maxima XX в Пурвциемсе (14.05.26)
В Пурвциемсе открылся новый магазин Maxima XX: вместе с торговым объектом на улице Стирну благоустроили прилегающую территорию, перестроили перекресток и ...
ФОТО: в одном из районов Риги с большим ажиотажем и очередями открылась новая Maxima XX
В Пурвциемсе открылся новый магазин Maxima XX: вместе с торговым объектом на улице Стирну благоустроили прилегающую территорию, перестроили перекресток и оборудовали дополнительные пешеходные переходы.
Сегодня, 14 мая, в Пурвциемсе, на улице Стирну, 25, открылся новый магазин Maxima XX. В проект инвестировано более 7,5 млн евро, создано 48 новых рабочих мест.
В связи с открытием магазина была благоустроена прилегающая территория и проведены инфраструктурные работы. В частности, перестроен перекресток улиц Стирну и Пуцес, чтобы улучшить движение транспорта, а также оборудованы дополнительные пешеходные переходы.
По данным компании, в здании использованы энергоэффективные решения. Магазин получил энергосертификат класса А. Для отопления и нагрева горячей воды планируется использовать тепло, которое образуется во время работы холодильного оборудования. Также в здании установлены вентиляционная система с рекуперацией тепла и LED-освещение.
Общая площадь нового магазина превышает 2700 квадратных метров. Основную часть здания занимает торговый зал, остальная площадь отведена под складские помещения и зоны для сотрудников.
В магазине предусмотрены 16 касс, из них 12 — кассы самообслуживания. У здания оборудованы места для 58 велосипедов и 85 автомобилей. Кроме того, обновлено покрытие 45 соседних парковочных мест. В будущем рядом с магазином планируется оборудовать две зарядные станции для электромобилей.
Также возле магазина установлены две зоны, где покупатели могут оставить домашних животных на время посещения магазина.