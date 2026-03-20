Maxima меняет порядок входа в приложение и на сайт: что теперь нужно знать клиентам
Чтобы сделать доступ к мобильному приложению MAXIMA еще удобнее, компания вводит новый способ входа как в мобильное приложение, так и на сайте.
В дальнейшем вход будет происходить по принципу двухфакторной аутентификации: при входе в аккаунт на зарегистрированные в счете PALDIES контактные данные клиента будет отправляться одноразовый код подтверждения, с помощью которого можно будет подтвердить вход в свой аккаунт. Такой подход будет внедряться постепенно, начиная уже с этой недели. Благодаря новому решению клиентам больше не понадобится использовать пароль.
В компании Maxima Latvija отмечают, что постоянно работают над улучшением покупательского опыта, и важной частью этого является развитие мобильного приложения MAXIMA в соответствии с современными цифровыми решениями и пользовательскими привычками. Поскольку приложением пользуется большое число жителей Латвии, особенно важно обеспечить его простое, удобное и безопасное использование.
«С внедрением нового решения для входа мы вводим принцип двухфакторной аутентификации, который позволяет отказаться от использования пароля. В дальнейшем для входа в приложение потребуется только актуальный номер телефона или адрес электронной почты, на который будет отправлен одноразовый код подтверждения. Это делает вход значительно быстрее и удобнее, одновременно повышая уровень безопасности», — отметил директор ИТ-департамента Maxima Latvija Кристап Белинскис.