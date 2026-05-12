Трагедия в Бауском крае: 13-летняя девочка погибла после выхода из школьного автобуса
В Бауском крае 8 мая в дорожно-транспортном происшествии погибла 13-летняя девочка, которая вышла из школьного автобуса и сразу бросилась через дорогу, не заметив, что с противоположной стороны приближается автомобиль.
Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», трагическое происшествие произошло вскоре после 19:00 на участке дороги между поселками Ритаусмас и Берзу. После совместной классной экскурсии школьный автобус Ислицкой основной школы остановился на обочине, чтобы высадить двух девочек, которые хотели выйти ближе к дому. Хотя водитель автобуса якобы предупредил детей не спешить и быть внимательными, одна из них все же решила перейти шоссе прямо позади автобуса.
К сожалению, в тот момент по встречной полосе приближался автомобиль марки Volkswagen. На этом участке дороги разрешенная скорость составляет 90 км/ч, и поскольку пешеход внезапно появилась на дороге, водитель автомобиля не успел вовремя затормозить.
Еще до прибытия медиков происшествие заметил очевидец, который неподалеку увидел экипаж муниципальной полиции Баускского края и попросил помощи у правоохранителей. Начальник муниципальной полиции Баускского края Рейнис Икаунекс рассказал передаче: «Сразу, в течение минуты, мои сотрудники были на месте происшествия и установили, что девочка лежит без сознания. Они начали оказывать необходимую первую помощь до прибытия медиков». Однако, несмотря на усилия оперативных служб, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Погибшая девочка, которая сама была из поселка Варпа, в тот роковой вечер направлялась к подруге. Как рассказал передаче мужчина, живущий неподалеку от места аварии, мать девочки тяжело переживает случившееся и винит себя в том, что вообще разрешила дочери пойти в гости.