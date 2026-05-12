Трагедия в Бауском крае: 13-летняя девочка погибла после выхода из школьного автобуса

Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», трагическое происшествие произошло вскоре после 19:00 на участке дороги между поселками Ритаусмас и Берзу. После совместной классной экскурсии школьный автобус Ислицкой основной школы остановился на обочине, чтобы высадить двух девочек, которые хотели выйти ближе к дому. Хотя водитель автобуса якобы предупредил детей не спешить и быть внимательными, одна из них все же решила перейти шоссе прямо позади автобуса.