Подробности о ДТП возле школы в Берги - попавший под машину мальчик спешил на контрольную
В среду 12-летнего школьника сбили на пешеходном переходе возле Музыкальной и художественной школы Берги. После ДТП мальчик собирался идти на контрольную работу, однако водитель настоял на ожидании медиков.
Стали известны дополнительные подробности о 12-летнем мальчике, которого сбили возле возле музыкальной и художественной школы в Берги. Как отмечают медики, скорость движения автомобиля не была слишком высокой, поэтому угрозы жизни ребенка нет.
Как сообщает программа «Degpunktā», автомобиль Peugeot задел мальчика в тот момент, когда он бежал через пешеходный переход. Водитель признает свою вину в произошедшем, однако добавляет, что ребенок появился на проезжей части совершенно неожиданно.
«Приближаясь к перекрестку, я смотрел, что по обеим сторонам никто не собирается переходить дорогу, и перевел взгляд дальше. Только что подъехал автобус. Как именно он бежал — по диагонали или как-то иначе... Я просто ехал и вдруг увидел, что прямо передо мной оказался бегущий ребенок», — рассказал водитель.
В результате удара мальчик был сбит на землю и уже собирался подняться, чтобы отправиться в школу, где должен был готовиться к проверочной работе. Однако водитель убедил его не уходить до прибытия медиков. К счастью, мальчик не получил сильного удара головой, и на этот раз все закончилось лишь шишкой.
Ранее уже сообщалось, что согласно первоначальной информации, ребенок вышел из автобуса и начал переходить проезжую часть по пешеходному переходу, когда произошло столкновение с транспортным средством. Водитель транспортного средства после происшествия действовал в соответствии с ситуацией, выполнил все необходимые действия и остался на месте происшествия.
У аварии имеются несколько очевидцев, кроме того, произошедшее зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Бауском крае 8 мая в дорожно-транспортном происшествии погибла 13-летняя девочка, которая вышла из школьного автобуса и сразу бросилась через дорогу, не заметив, что с противоположной стороны приближается автомобиль.