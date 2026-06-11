Подробности о ДТП возле школы в Берги - попавший под машину мальчик спешил на контрольную

В результате удара мальчик был сбит на землю и уже собирался подняться, чтобы отправиться в школу, где должен был готовиться к проверочной работе. Однако водитель убедил его не уходить до прибытия медиков. К счастью, мальчик не получил сильного удара головой, и на этот раз все закончилось лишь шишкой.