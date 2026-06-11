"Гости не хотят прятаться во время тревоги": популярный гостевой дом в Латгале пустует из-за дронов
Примерно в 50 километрах от российской границы в Латгале находится гостевой дом Svilpaunieki. В настоящее время все восемь его номеров пустуют.
Как рассказал агентству Reuters владелец гостевого дома Мартиньш Кищенко, в это время года подобное практически никогда не происходит. В гостевом доме уже были забронированы номера для двух свадеб, однако пары в последний момент отменили бронирование, поскольку «не хотели, чтобы гостям пришлось искать укрытие в случае тревоги из-за дронов».
«Восточная часть Латвии представляет собой особенно спокойный и живописный лесной регион, который называют Страной голубых озер», — так описывает местность Reuters, добавляя, что «обычно здесь не так много развлечений, но именно поэтому туристы каждое лето сюда приезжают».
Примерно то же самое агентству рассказывает и местный предприниматель, однако одновременно отмечает, что теперь из-за ставшей почти регулярной угрозы дронов туристы предпочитают не приезжать.
Представитель региональной туристической ассоциации Елена Кияшко в беседе с Reuters заявила, что около 500 малых предприятий, деятельность которых зависит от туризма, оказались в трудном положении. «С конца мая в течение двух недель в регион не залетал ни один дрон, и это дало надежду, что ситуация улучшается. Однако в понедельник французскому истребителю ВВС, который в рамках миссии НАТО патрулировал воздушное пространство Балтии, пришлось сбить еще один беспилотник. К сожалению, теперь ясно, что быстро решить проблему не удастся», — заявила Кияшко агентству всего через несколько часов после инцидента.
Как известно, с марта в воздушное пространство Латвии и других стран Балтии регулярно залетают сбившиеся с курса украинские военные беспилотники. Киев и страны-члены НАТО объясняют, что эти аппараты отклоняются от намеченных целей на территории России из-за российских средств радиоэлектронной борьбы и подавления сигналов. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намеренно направляет украинские дроны в страны Балтии.
Пострадавших в результате таких инцидентов пока не было, однако подобные случаи регулярно приводят к объявлению предупреждений с рекомендацией искать укрытие. В деревянном гостевом доме Мартиньша Кищенко это невозможно, поскольку в здании нет ни подвала, ни толстых каменных стен.
«Когда я его строил, таких требований просто не существовало», — добавил он в разговоре с Reuters.
Власти пытаются убедить жителей Латвии, что регион по-прежнему остается безопасным для отдыха, но Кияшко отмечает, что опрос предприятий туристической отрасли показывает: 85% местных предпринимателей столкнулись с отменой бронирований из-за опасений, связанных с дронами, а часть компаний потеряла более половины своих будущих доходов.
Тем не менее она считает страхи туристов преувеличенными. «Мы здесь живем и не чувствуем себя в особой опасности. Вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие в Риге намного, намного выше, чем вероятность того, что в лесу на голову упадет дрон!» — заявила Кияшко.