"Гости не хотят прятаться во время тревоги": популярный гостевой дом в Латгале пустует из-за дронов

Представитель региональной туристической ассоциации Елена Кияшко в беседе с Reuters заявила, что около 500 малых предприятий, деятельность которых зависит от туризма, оказались в трудном положении. «С конца мая в течение двух недель в регион не залетал ни один дрон, и это дало надежду, что ситуация улучшается. Однако в понедельник французскому истребителю ВВС, который в рамках миссии НАТО патрулировал воздушное пространство Балтии, пришлось сбить еще один беспилотник. К сожалению, теперь ясно, что быстро решить проблему не удастся», — заявила Кияшко агентству всего через несколько часов после инцидента.