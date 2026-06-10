"Назвали себя державой дронов, а сбили один": в Латвии недовольны работой военных

Зелтитис согласился, что в данной ситуации это был положительный шаг, однако отметил: «В Украине не отправляют один, два или три дрона — там запускают сотни. И к этому, я бы сказал, мы не готовы. Хорошо, что соглашение с Украиной заключено, но их опыт необходимо внедрять как можно быстрее».