"Назвали себя державой дронов, а сбили один": в Латвии недовольны работой военных
В рамках современной войны никто уже не бьет дубиной — во время дискуссии на TV24 заявил депутат 14-го Сейма Эдмунд Зивтиньш (LPV). А член партии "Мы меняем правила" Янис Илстерис с иронией отметил, что Латвию называют великой державой дронов, однако пока был сбит лишь один беспилотник.
Иного мнения придерживается депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Национальное объединение). Он считает, что уничтожение дрона стало сигналом для России о том, что Латвия способна на такие действия. Председатель правления партии «Восходящее солнце Латвии» Райвис Зелтитис, в свою очередь, рекомендует как можно быстрее интегрировать украинский опыт.
Говоря об уроках, извлеченных из угрозы беспилотников и их уничтожения, Зивтиньш подчеркнул, что дроны появляются над Латвией не случайно, а в рамках гибридной войны. По его словам, уничтожение беспилотника следует оценивать очень позитивно.
«Речь идет не о том, сколько это стоило — необходимо развивать такие возможности. В рамках современной войны никто уже не сражается дубиной. Очень позитивным является и тот факт, что заключено соглашение с Украиной», — добавил он.
«Война идет уже почти пять лет. Мы называем себя великой державой дронов. И вот теперь сбили один дрон! Аплодисменты! Министерству обороны при таком исполнении бюджета. Нет, это не аплодисменты, а осуждение за то, что мы настолько слабы, что реагируем только после того, как дрон уже сбит», - заявил Илстерис.
По его мнению, если, например, в приграничной зоне действует запрет на полеты беспилотников и там появляется незарегистрированный дрон, его следует просто сбивать, не устраивая лишних дискуссий и не оставаясь всегда «рабом буквы закона».
Шноре после инцидента с уничтожением беспилотника сделал два позитивных вывода: «Во-первых, это сигнал России, что мы наконец можем это сделать. Во-вторых, я вижу позитив в том, что инциденты с дронами дали соответствующим службам возможность подготовиться».
Зелтитис согласился, что в данной ситуации это был положительный шаг, однако отметил: «В Украине не отправляют один, два или три дрона — там запускают сотни. И к этому, я бы сказал, мы не готовы. Хорошо, что соглашение с Украиной заключено, но их опыт необходимо внедрять как можно быстрее».