Экс-премьер Эвика Силиня вернулась в Сейм - некоторые депутаты лишились мандатов

Сейм также принял решение об отзыве нескольких депутатов из комиссий. Из комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества отозван Раймондс Бергманис ("Объединенный список"), из комиссии по образованию, культуре и науке - Райвис Калейс ("Объединенный список"), из комиссии по устойчивому развитию - Айва Виксна ("Объединенный список"), а из комиссии по иностранным делам - Юрис Вилюмс ("Объединенный список"). Одновременно Бергманис избран в комиссию по национальной безопасности, Калейс - в комиссию по иностранным делам, Виксна - в комиссию по публичным расходам и ревизиям, Вилюмс - в комиссию по правам человека и общественным делам.