Экс-премьер Эвика Силиня вернулась в Сейм - некоторые депутаты лишились мандатов
В Сейме снова большие перестановки: Эвика Силиня, Инесе Либиня‑Эгнере и Каспар Мелнис возвращаются к депутатской работе, перетасовывая состав комиссий и меняя расстановку сил в парламенте.
Парламент в четверг восстановил депутатские мандаты бывшего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") и бывшего министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство"). Также восстановлен мандат депутата Сейма бывшего министра климата и энергетики Каспара Мелниса (Союз зеленых и крестьян). Одновременно парламентарии утвердили временные депутатские мандаты Инги Приеде ("Объединенный список") и Нормундса Дзинтарса (Нацобъединение).
Прогнозируется, что после восстановления депутатских полномочий Силиня может возглавить комиссию Сейма по европейским делам, которой в настоящее время руководит Эдмунд Цепуритис ("Прогрессивные").
В четверг Сейм принял несколько решений об изменениях в составе парламентских комиссий. Силиня была избрана в бюджетно-финансовую комиссию и комиссию по европейским делам, а Либиня-Эгнере - в комиссию по правам человека и общественным делам и комиссию по публичным расходам и ревизиям.
Сейм также принял решение об отзыве нескольких депутатов из комиссий. Из комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества отозван Раймондс Бергманис ("Объединенный список"), из комиссии по образованию, культуре и науке - Райвис Калейс ("Объединенный список"), из комиссии по устойчивому развитию - Айва Виксна ("Объединенный список"), а из комиссии по иностранным делам - Юрис Вилюмс ("Объединенный список"). Одновременно Бергманис избран в комиссию по национальной безопасности, Калейс - в комиссию по иностранным делам, Виксна - в комиссию по публичным расходам и ревизиям, Вилюмс - в комиссию по правам человека и общественным делам.
Как сообщалось, после утверждения нового правительства в составе Сейма произошли существенные изменения. Поскольку министры "Нового Единства" и бывший премьер-министр вернулись в парламент, нескольким депутатам, которые работали с так называемыми мягкими мандатами, в том числе Янису Зариньшу, Виестурсу Зариньшу, Гатису Лиепиньшу и Ингриде Цирцене, пришлось сложить мандаты.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что экс-премьер Силиня в соцсетях ответила тем, кто обвинил ее и возглавляемое ею правительство в расточительности.