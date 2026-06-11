Мы наступили на огромные грабли: глава VID раскритиковала популистский запрет вейпов

Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Европейского союза, тогда как таможенные органы не контролируют перемещение легальных товаров между странами ЕС. В настоящее время контроль за этой продукцией передан в ведение Инспекции здравоохранения и Государственной полиции, однако дополнительные ресурсы для осуществления такого контроля выделены не были.