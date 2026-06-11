Мы наступили на огромные грабли: глава VID раскритиковала популистский запрет вейпов
Запрет ароматизированных жидкостей для электронных сигарет в Латвии привел к неожиданным последствиям: вместо сокращения потребления власти получили рост контрабанды, потерю налогов и опасную продукцию неизвестного происхождения, заявила генеральный директор Службы государственных доходов (VID, СГД) Байба Шмите-Роке.
Байба Шмите-Роке пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался, кроме того, ежегодное повышение акцизного налога постепенно увеличивало бы стоимость данной продукции, тем самым снижая ее потребление.
В свою очередь, быстро введенные запреты создали целый ряд других проблем — не только недополученные налоговые поступления, но и угрозы для здоровья общества, особенно молодежи, поскольку контрабандным путем в страну поступают «безумные продукты», заявила Шмите-Роке.
Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Европейского союза, тогда как таможенные органы не контролируют перемещение легальных товаров между странами ЕС. В настоящее время контроль за этой продукцией передан в ведение Инспекции здравоохранения и Государственной полиции, однако дополнительные ресурсы для осуществления такого контроля выделены не были.
«Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли», — заявила Шмите-Роке.
Она пояснила, что раньше в контрабанде доминировали обычные сигареты, которыми в основном пользовались представители маргинальных социальных групп. Сейчас же контрабандные электронные сигареты и ароматизированные жидкости употребляет широкая часть общества, особенно молодежь.
Также Шмите-Роке обратила внимание на то, что легальная продукция проходит контроль качества, тогда как нелегальная — нет. В результате под угрозой оказываются здоровье и даже жизнь потребителей, поскольку в нелегальной продукции значительно выше риск содержания токсичных веществ.