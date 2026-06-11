Детский праздник закончился вертолетом скорой помощи: 4-летнего мальчика выбросило с надувного замка

Она поблагодарила всех родителей, которые были на празднике, а также медицинских работников, помогавших ее семье. Затем Райт опубликовала фото сына Пресли, пристегнутого к каталке, с соской во рту. «Самый страшный день в моей жизни. Я каждый день благодарю Бога, что с ним все в порядке, потому что видеть его в таком состоянии — и особенно то, что было перед этим, — было по-настоящему ужасно», — написала она.