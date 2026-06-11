Детский праздник закончился вертолетом скорой помощи: 4-летнего мальчика выбросило с надувного замка
40-летняя звезда шоу The Only Way Is Essex Джесс Райт в среду, 10 июня, опубликовала длинное заявление в Instagram Stories и сообщила, что ее 4-летнего сына Пресли доставили вертолетом в больницу после «невероятного» несчастного случая на надувном замке.
«В субботу на дне рождения с нами произошло что-то действительно страшное, и с тех пор он все время ко мне жмется — даже больше, чем обычно», — написала британская телезвезда.
«Пресли катапультировало с верхней части надувного замка высоко в воздух, и он приземлился лицом вниз на твердый деревянный пол с высоты примерно трех метров. Звук был такой, что вся вечеринка замолчала. Уверена, он будет преследовать меня еще долго».
По словам Райт, ее сыну было трудно дышать, а затем он потерял сознание у нее на руках. Когда мальчик пришел в себя, Райт и ее семью доставили вертолетом в травматологическое отделение в Лондоне.
«К счастью, когда мы приехали, шок немного прошел, обезболивающие начали действовать, и через несколько часов нас отпустили — без травм, если не считать нескольких синяков, очень болезненного состояния у маленького мальчика и травмированных родителей», — продолжила она.
Когда Пресли было два года, у него диагностировали двустворчатый аортальный клапан — врожденный порок сердца. Из-за этого, как призналась Райт, она особенно переживала за здоровье сына. Впрочем, в итоге она назвала произошедшее именно «несчастным случаем».
«Это был невероятный несчастный случай, которого нельзя было избежать, но я скажу, что в будущем буду осторожнее, если надувной замок стоит на деревянном полу, а не на матах или, наверное, на траве», — объяснила телезвезда.
Она поблагодарила всех родителей, которые были на празднике, а также медицинских работников, помогавших ее семье. Затем Райт опубликовала фото сына Пресли, пристегнутого к каталке, с соской во рту. «Самый страшный день в моей жизни. Я каждый день благодарю Бога, что с ним все в порядке, потому что видеть его в таком состоянии — и особенно то, что было перед этим, — было по-настоящему ужасно», — написала она.
Джесс Райт воспитывает сына вместе с мужем Уильямом Ли Кемпом. Она снималась в британском реалити-шоу The Only Way Is Essex с 2010 по 2016 год.