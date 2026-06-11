Cрок возврата - до 24 июня.
В Латвии
Сегодня 14:40
Rimi просит латвийских покупателей вернуть в магазины определенный товар
Продуктовая сеть Rimi просит покупателей вернуть в магазины товар, указанный ниже. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Речь идет о следующем продукте:
- Наименование: Лапша быстрого приготовления Reeva со вкусом курицы, 60 г.
- Штрих-код (EAN): 4820179256918.
- Срок годности: 17.06.2027.
- Поставщик: SIA «Daisena Latvia».
Причина отзыва: возможное микробиологическое загрязнение.
Условия возврата товара
Если вы приобрели указанный товар с данным сроком годности, пожалуйста, верните его в ближайший магазин Rimi в срок до 24 июня 2026 года. Для возврата необходимо предъявить чеки об оплате.
В обмен на возвращенный товар покупателям будет выплачена его полная стоимость.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, просьба звонить на бесплатный информационный телефон Rimi: 80000 180.
Компания Rimi приносит извинения за доставленные неудобства.