Rimi просит латвийских покупателей вернуть в магазины определенный товар
Фото: LETA
Cрок возврата - до 24 июня.
В Латвии

Rimi просит латвийских покупателей вернуть в магазины определенный товар

Отдел информации

Otkrito.lv

Продуктовая сеть Rimi просит покупателей вернуть в магазины товар, указанный ниже. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Речь идет о следующем продукте:

  • Наименование: Лапша быстрого приготовления Reeva со вкусом курицы, 60 г.
  • Штрих-код (EAN): 4820179256918.
  • Срок годности: 17.06.2027.
  • Поставщик: SIA «Daisena Latvia».

Причина отзыва: возможное микробиологическое загрязнение.

Условия возврата товара

Если вы приобрели указанный товар с данным сроком годности, пожалуйста, верните его в ближайший магазин Rimi в срок до 24 июня 2026 года. Для возврата необходимо предъявить чеки об оплате.

В обмен на возвращенный товар покупателям будет выплачена его полная стоимость.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, просьба звонить на бесплатный информационный телефон Rimi: 80000 180.

Компания Rimi приносит извинения за доставленные неудобства.

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