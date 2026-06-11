Решение Европейского центрабанка повысить процентные ставки отразится и на заемщиках в Латвии

Европейский центральный банк в четверг принял решение повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта. На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было решено повысить ставку по депозитам овернайт до 2,25%. Ставка по депозитам является процентной ставкой, с помощью которой Совет управляющих ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.