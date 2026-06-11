В еврозоне изменятся условия кредитов и вкладов.
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Решение Европейского центрабанка повысить процентные ставки отразится и на заемщиках в Латвии
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны уже в ближайшие месяцы.
Европейский центральный банк в четверг принял решение повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта. На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было решено повысить ставку по депозитам овернайт до 2,25%. Ставка по депозитам является процентной ставкой, с помощью которой Совет управляющих ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.
Ставка по основным операциям рефинансирования была повышена до 2,4%, а ставка по кредитам овернайт — до 2,65%, говорится в сообщении ЕЦБ.
Новые ставки вступят в силу 17 июня.