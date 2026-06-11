Стахановские темпы: дочь Дмитрия Пескова беременна третий год подряд

Отдельного внимания заслуживает хронология личной жизни наследницы высокопоставленного российского чиновника, которая развивается со скоростью курьерского поезда. Судя по официальным данным, Лиза меняет не только подгузники, но и спутников жизни. В октябре 2022 года она прилюдно светила обручальным кольцом и выходила замуж за бизнесмена Руслана Голбазова. Но уже в 2024-м, судя по всему, между первыми и вторыми родами, Елизавета успела сыграть еще одну свадьбу — на сей раз с Даниилом Ромашовым.