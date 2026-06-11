Стахановские темпы: дочь Дмитрия Пескова беременна третий год подряд
Пока граждане в РФ только рассуждают о демографическом кризисе, в высших эшелонах российской элиты перешли от слов к делу. Настоящий мастер-класс по улучшению статистики демонстрирует 28-летняя Лиза Пескова — дочь бессменного пресс-секретаря президента России Владимира Путина.
Пока папа борется с «тлетворным влиянием Запада» на брифингах, его дочь успевает не только менять мужей и наслаждаться европейским комфортом на дорогих курортах, но и бесперебойно поставлять новых россиян, которым точно не грозит мобилизация. Как выяснилось, дочь Дмитрия Пескова ударными темпами готовится стать многодетной мамой, причем делает это буквально без перерыва на обед и декрет.
На днях Елизавета триумфально вышла в свет, посетив открытие летней веранды кафе. Для мероприятия она выбрала белое облегающее платье, которое не оставило шансов для светских сплетен — округлившийся живот было модно, патриотично и, главное, отчетливо видно.
Роды как ежегодный ритуал
Поняв, что скрывать очевидное дальше бессмысленно, Пескова решила выложить карты на стол в своих соцсетях. Девушка опубликовала видеоролик с трогательной подписью для своей мамы Екатерины Солоцинской: «Трижды мама, почти трижды бабушка».
Как оказалось, Елизавета умудрилась провернуть настоящую «спецоперацию» по сохранению конфиденциальности и производству младенцев: в 2024 году она родила первенца, в 2025 году на свет появился второй ребенок, а в 2026 году Елизавета снова ждет пополнения.
Все эти годы молодая мать ловко совмещала материнство со спортзалами и роскошными морскими курортами, а общественность наивно полагала, что Лиза просто хорошо проводит время.
Свадебный круговорот: Руслан, Даниил и другие официальные лица
Отдельного внимания заслуживает хронология личной жизни наследницы высокопоставленного российского чиновника, которая развивается со скоростью курьерского поезда. Судя по официальным данным, Лиза меняет не только подгузники, но и спутников жизни. В октябре 2022 года она прилюдно светила обручальным кольцом и выходила замуж за бизнесмена Руслана Голбазова. Но уже в 2024-м, судя по всему, между первыми и вторыми родами, Елизавета успела сыграть еще одну свадьбу — на сей раз с Даниилом Ромашовым.
Кто именно является счастливым отцом этого стремительного конвейера из трех детей — Руслан, Даниил или кто-то третий — пока неизвестно.
К слову, 50-летняя мама Лизы, Екатерина Солоцинская, пыталась намекнуть на статус бабушки еще раньше. Но тогда ее откровения никто не заметил, ведь женщина была слишком занята — бурно восхищалась в соцсетях смелостью Виктории Бони, которая как раз записывала очередное видеообращение к Владимиру Путину.