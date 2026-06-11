Франция потрясена убийством 11-летней девочки: тысячи людей вышли на марши памяти
Францию охватило возмущение после гибели 11-летней школьницы Лианны. История исчезновения девочки быстро превратилась не только в уголовное дело, но и в масштабный политический скандал, поставивший под вопрос работу французской судебной системы и защиту детей от сексуального насилия.
Все началось 29 мая в небольшом городе Флеранс на юго-западе Франции. После занятий в школе Лианна не вернулась домой. Вскоре следователи установили, что в последний раз ее видели садящейся в автомобиль 41-летнего мужчины — отца одной из ее школьных подруг. Мужчина был задержан и стал главным подозреваемым по делу.
Поиски продолжались почти неделю. В них участвовали полиция, жандармерия и добровольцы. Спустя шесть дней тело девочки было обнаружено в заброшенном зернохранилище примерно в 15 километрах от Флеранса. Позже экспертиза подтвердила, что найденное тело принадлежит Лианне.
Однако вскоре выяснились обстоятельства, которые вызвали еще больший общественный резонанс. Следствие установило, что подозреваемый ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В разные годы против него поступали жалобы и заявления, связанные с несовершеннолетними. В частности, в 2025 году было подано заявление о предполагаемом многократном изнасиловании 10-летней девочки. Несмотря на это, за многие месяцы мужчину даже не допросили.
Согласно данным французских СМИ, имя подозреваемого фигурировало и в других расследованиях. Некоторые дела были закрыты из-за недостатка доказательств, другие годами переходили между различными прокуратурами и ведомствами. После трагедии многие начали задаваться вопросом: могла ли Лианна остаться жива, если бы на прежние сигналы отреагировали быстрее.
Скандал быстро вышел на национальный уровень. Во многих городах Франции прошли акции памяти и митинги с требованием реформировать систему правосудия. Сотни людей собирались у зданий судов, обвиняя власти в неспособности защитить детей. В некоторых городах участники акций несли плакаты с надписями «Лианна — никогда больше».
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен признал, что государство и судебная система допустили «ужасный провал», и принес извинения семье погибшей девочки. По поручению властей начато внутреннее расследование действий полиции и прокуратуры. Также правительство распорядилось проверить около 70 тысяч незавершенных дел, связанных с насилием над детьми и сексуальными преступлениями против несовершеннолетних.
Премьер-министр Франции провел экстренное совещание с министрами и потребовал усилить законодательство о защите детей, ужесточить меры в отношении серийных сексуальных преступников и пересмотреть порядок прекращения подобных расследований.