Франция потрясена убийством 11-летней девочки: тысячи людей вышли на марши памяти

Однако вскоре выяснились обстоятельства, которые вызвали еще больший общественный резонанс. Следствие установило, что подозреваемый ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В разные годы против него поступали жалобы и заявления, связанные с несовершеннолетними. В частности, в 2025 году было подано заявление о предполагаемом многократном изнасиловании 10-летней девочки. Несмотря на это, за многие месяцы мужчину даже не допросили.