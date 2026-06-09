Белый лайнер над пляжем: как ресторан Jūras pērle стал символом Юрмалы, пережил расцвет, пожары и исчез навсегда

Особое место в истории Jūras pērle занимает Лайма Вайкуле. Для нее этот ресторан стал одной из первых серьезных сцен. Позже певица рассказывала, что попасть работать в Jūras pērle было большой удачей: там собирался сильный коллектив, а сама площадка считалась престижной и почти легендарной. Это была школа сцены, вкуса, дисциплины и профессионального отношения к публике.