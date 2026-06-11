В Латвии уже сейчас начали готовится к возможному дефициту топлива и дороговизне отопления предстоящей зимой

В ходе встречи обе стороны сошлись во мнении, что самоуправлениям и предприятиям теплоснабжения уже сейчас необходимо своевременно создавать достаточные и разумные запасы топлива к следующему отопительному сезону. Это важно для того, чтобы не допустить ситуаций, которые в отдельных случаях наблюдались в начале этого года, когда у теплоснабжающих предприятий и жителей отсутствовала возможность приобрести пеллеты (древесные гранулы).