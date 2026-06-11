В Латвии уже сейчас начали готовится к возможному дефициту топлива и дороговизне отопления предстоящей зимой
Министерство климата и энергетики сообщает о переговорах, которые оно провело с Латвийским союзом самоуправлений (Latvijas Pašvaldības savienība - LPS). Стороны обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, укрепление устойчивости энергетической инфраструктуры, роль самоуправлений в обеспечении энергетической безопасности.
В ходе встречи обе стороны сошлись во мнении, что самоуправлениям и предприятиям теплоснабжения уже сейчас необходимо своевременно создавать достаточные и разумные запасы топлива к следующему отопительному сезону. Это важно для того, чтобы не допустить ситуаций, которые в отдельных случаях наблюдались в начале этого года, когда у теплоснабжающих предприятий и жителей отсутствовала возможность приобрести пеллеты (древесные гранулы).
Министерство также сообщает, что в течение ближайших двух месяцев в сотрудничестве с самоуправлениями Алуксненского и Лудзенского краев, Государственным бюро по контролю за строительством (BVKB) и при поддержке Латвийского союза самоуправлений планируется провести практическую проверку Информационной системы компенсации расходов на энергоресурсы (EIKIS). Цель проверки — убедиться в ее технической готовности и способности при необходимости обеспечить предоставление поддержки жителям в случае высоких цен на энергоресурсы.
На встрече также обсуждалась поддержка развития энергетической инфраструктуры самоуправлений и повышения ее устойчивости. Одним из важнейших финансовых инструментов для этих целей является Инструмент аукционов квот на выбросы (EKII), в рамках которого уже реализуются и готовятся различные программы поддержки в сферах энергоэффективности, модернизации централизованного теплоснабжения, укрепления энергетической безопасности и снижения рисков наводнений.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в латвийских городах уже в мае началось массовое повышение тарифов на отопление.