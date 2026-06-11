Возможен летальный исход: людей в Латвии предупредили о том, что категорически нельзя делать во время грозы

Если повреждение произошло в сети среднего напряжения и клиенты указали свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения оперативной информации, то примерно через 20 минут после регистрации повреждения электросети они получат уведомление в виде SMS или электронного письма. Чтобы быть уверенными, что информация будет получена в случае отключения электроэнергии, Sadales tīkls призывает указать или обновить номер мобильного телефона либо адрес электронной почты на портале www.e-st.lv. Таким образом вы всегда будете получать информацию о событиях в электросети, затрагивающих ваш дом или предприятие.