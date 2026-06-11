Возможен летальный исход: людей в Латвии предупредили о том, что категорически нельзя делать во время грозы
Предприятие Sadales tīkls напоминает о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время грозы на улице и дома, и призывает жителей заранее позаботиться о зарядке аккумуляторов мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни устройств.
Использование электроприборов может быть опасным
Во время грозы необходимо соблюдать ряд мер безопасности, касающихся использования личных электроприборов. Если здание не оборудовано системами молниезащиты и защиты от перенапряжения, пользоваться электроприборами во время грозы опасно — их необходимо отключить от электросети!
Молния может поразить здание, вызвав резкое повышение напряжения в электрических сетях, причем это перенапряжение может быть в 20 раз выше рабочего напряжения имеющегося оборудования. Практика показывает, что из-за вызванного молнией перенапряжения нередко повреждаются телевизоры, ТВ-декодеры, роутеры, компьютеры, охранные и противопожарные сигнализационные системы, стиральные и посудомоечные машины, копировальные аппараты и другая бытовая техника.
Поэтому во время грозы недостаточно просто выключить устройство — необходимо также отключить его провод от источника питания. Особенно опасно, например, во время грозы пользоваться подключенным к электросети компьютером и наушниками, подключенными к компьютеру, поскольку в случае удара молнии электрический ток через компьютер и далее через наушники может поразить и тело человека, вызвав тяжелую или даже смертельную электротравму. В Латвии, к сожалению, зарегистрированы подобные несчастные случаи.
Осторожно вблизи линий электропередачи
Sadales tīkls также предупреждает, что во время грозы небезопасно находиться на улице, а особенно следует соблюдать осторожность вблизи воздушных линий электропередачи и других электроустановок! Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них повисли деревья, ветви или на земле виден оборванный провод.
О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону для сообщений о повреждениях 8404, либо в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.
Что делать в случае отключения электроэнергии
Если в доме пропало электричество, сначала следует проверить автоматические выключатели («пробки») — не отключились ли они. Нередко для восстановления электроснабжения достаточно просто снова включить выключатель. Следить за актуальной ситуацией в электросети жителей приглашают с помощью цифровой карты отключений, доступной на сайте www.sadalestikls.lv, где собрана информация о уже зарегистрированных повреждениях электросети.
О еще не зарегистрированных повреждениях и замеченных на местности дефектах электросети жителей просят сообщать на сайте в разделе Pieteikt bojājumu («Сообщить о повреждении»).
Если же вы стали свидетелем повреждения, которое может представлять угрозу для жизни — например, оборванного искрящегося провода, — нельзя приближаться к месту происшествия, а необходимо немедленно звонить по номеру 112 или на круглосуточный бесплатный телефон для сообщений о повреждениях - 8404.
Если повреждение произошло в сети среднего напряжения и клиенты указали свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения оперативной информации, то примерно через 20 минут после регистрации повреждения электросети они получат уведомление в виде SMS или электронного письма. Чтобы быть уверенными, что информация будет получена в случае отключения электроэнергии, Sadales tīkls призывает указать или обновить номер мобильного телефона либо адрес электронной почты на портале www.e-st.lv. Таким образом вы всегда будете получать информацию о событиях в электросети, затрагивающих ваш дом или предприятие.
Как ранее писал Otkrito.lv, предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?