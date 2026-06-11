В Москве отменили концерт ко Дню России на Красной площади
Концерт на Красной площади в Москве в честь Дня России в этом году отменили, сообщает Msk1 без ссылок на источники. По данным журналистов, мероприятие перенесли в культурный центр "Моссовет" на Преображенской площади. Также организаторы сократили список выступающих звезд.
Как отмечает Msk1, вчера команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабное праздничное мероприятие «В единстве народов — сила России», которое должно было пройти 12 июня на Красной площади. Помимо самой Бабкиной, на концерте должны были выступить SHAMAN, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и группа Ay Yola.
Позднее стало известно, что концерт на Красной площади перенесли в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади, пишет Msk1. Также организаторы значительно урезали программу, но из изначального состава точно выступит Надежда Бабкина.
Причины изменений не называются. Также не раскрывается финальный состав выступающих. Столичные власти эту информацию пока не комментировали.
Концерт на Красной площади в честь Дня России проводится в Москве ежегодно. За последние годы на мероприятии выступали SHAMAN, Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие артисты.
В этом году впервые за 19 лет на Красной площади провели парад Победы без военной техники. Это объяснили небезопасной обстановкой на фоне украинских атак. При этом за прошедшие сутки почти 80 украинских дронов пытались атаковать столичный регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Все удары были отражены.
Несмотря на это, на Красной площади продолжают проводить масштабные мероприятия, отмечает «Медуза». Так, с 4 по 7 июня там проходил книжный фестиваль.