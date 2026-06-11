В Москве отменили концерт ко Дню России на Красной площади

В этом году впервые за 19 лет на Красной площади провели парад Победы без военной техники. Это объяснили небезопасной обстановкой на фоне украинских атак. При этом за прошедшие сутки почти 80 украинских дронов пытались атаковать столичный регион, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Все удары были отражены.