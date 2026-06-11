Недалеко от Риги появились новые квартиры, которые сдают по доступной цене. Сколько платить за квадратный метр в месяц?

Как отмечает Министерство экономики, Елгава является одним из городов, где вопрос доступности жилья в последние годы стал особенно актуальным. Самоуправление неоднократно указывало, что привлечение квалифицированных специалистов и молодых семей затрудняется из-за нехватки качественного и доступного жилья. В то же время активность частных инвесторов в строительстве новых многоквартирных домов в городе была ограниченной, а существующий жилой фонд постепенно стареет.