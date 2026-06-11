Недалеко от Риги появились новые квартиры, которые сдают по доступной цене. Сколько платить за квадратный метр в месяц?
В Елгаве на улице Ганибу, 54, торжественно открыт второй многоквартирный дом с низкой арендной платой. Проект реализован в рамках программы Министерства экономики в сотрудничестве с финансовым институтом развития ALTUM и застройщиком Jelgavas Īres Nami.
Как отмечает Министерство экономики, Елгава является одним из городов, где вопрос доступности жилья в последние годы стал особенно актуальным. Самоуправление неоднократно указывало, что привлечение квалифицированных специалистов и молодых семей затрудняется из-за нехватки качественного и доступного жилья. В то же время активность частных инвесторов в строительстве новых многоквартирных домов в городе была ограниченной, а существующий жилой фонд постепенно стареет.
В рамках проекта в Елгаве построены два многоквартирных жилых дома на 116 квартир: 18 однокомнатных, 68 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Арендная плата установлена на уровне 6 евро за квадратный метр, что обеспечивает жителям доступную альтернативу покупке жилья.
Общая стоимость проекта составляет 13,13 миллиона евро, из которых 10,31 миллиона евро обеспечены за счет финансирования Механизма восстановления и устойчивости.
Развитие проекта в Елгаве продолжится: 1 июня этого года Jelgavas Īres Nami заключила новый договор займа с ALTUM на строительство еще двух многоквартирных жилых домов на той же территории по адресу улица Ганибу, 54. В рамках проекта будет построено еще 118 арендных квартир, а завершение работ запланировано на начало 2028 года.
Всего в рамках программы по всей Латвии заключено 14 договоров займа на строительство 1020 квартир, из которых в эксплуатацию уже введены 356 квартир.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что жителей Тукумского края ждет двукратное повышение платы за аренду муниципального жилья.