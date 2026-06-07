Жителей Тукумского края ждет двукратное повышение платы за аренду муниципального жилья

Кроме того, в правила введено условие о повышении арендной платы за жилые помещения в домах, где проведены мероприятия по повышению энергоэффективности и выполнены рекомендации энергоаудита. Если объём выполненных мероприятий превышает 50%, арендная плата увеличивается на 0,77 евро за квадратный метр в месяц, а если выполнение составляет менее 50% — на 0,34 евро за квадратный метр в месяц.