Жителей Тукумского края ждет двукратное повышение платы за аренду муниципального жилья
Жителей Тукумского края ждет серьезное повышение расходов на жилье: муниципалитет решил значительно увеличить арендную плату за квартиры, а через год после первого повышения последует еще одно.
В Тукумском крае с 1 августа существенно вырастет плата за аренду муниципальных квартир. Это предусматривают утверждённые краевой думой поправки к обязательным правилам «Об установлении арендной платы за жилые помещения, находящиеся в собственности и управлении самоуправления Тукумского края».
Изменения затронут как городской, так и сельский жилищный фонд и будут вводиться поэтапно: первое повышение запланировано с 1 августа 2026 года, а второе — с августа 2027 года.
В самоуправлении указывают, что повышение арендной платы связано с рядом существенных факторов — как экономическими соображениями, так и вопросами содержания и развития муниципального жилищного фонда.
Местные власти считают, что действующие ставки аренды муниципального жилья во многих местах края были сравнительно низкими и долгое время существенно не пересматривались. В результате образовалась значительная разница между установленной самоуправлением арендной платой и фактическими рыночными ценами на аренду жилья.
Чтобы постепенно сократить этот разрыв, создать более экономически обоснованную систему аренды и обеспечить более устойчивое содержание муниципального жилищного фонда, было принято решение повысить арендную плату.
С 1 августа 2026 года арендная плата за жилые помещения в Тукумсе составит 2,2 евро за квадратный метр для благоустроенного жилья вместо нынешних 1,2 евро за квадратный метр. Частично благоустроенное жильё будет стоить 1,65 евро за квадратный метр в месяц вместо 0,9 евро, а жильё без удобств — 1,1 евро за квадратный метр вместо нынешних 0,6 евро.
В Кандаве и волостях края арендная плата будет ниже.
Кроме того, в правила введено условие о повышении арендной платы за жилые помещения в домах, где проведены мероприятия по повышению энергоэффективности и выполнены рекомендации энергоаудита. Если объём выполненных мероприятий превышает 50%, арендная плата увеличивается на 0,77 евро за квадратный метр в месяц, а если выполнение составляет менее 50% — на 0,34 евро за квадратный метр в месяц.
В свою очередь, с августа 2027 года арендная плата для всех категорий квартир будет увеличена ещё на 45%.
Правила также дополнены нормой, согласно которой в отдельных случаях муниципальная арендная плата будет рассчитываться в двойном размере. Это будет касаться арендаторов, которым жильё было предоставлено как специалистам, но которые после утраты статуса специалиста не освободили жилое помещение в срок, установленный административным актом о предоставлении жилья или договором аренды.
Одновременно поправки предусматривают, что арендаторам муниципального жилья больше не придётся оплачивать платежи, возникающие на основании решений собраний собственников квартир, в том числе связанные с погашением взятых кредитов.