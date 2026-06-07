Анализ ДНК раскрыл ужасающую судьбу легендарной арктической экспедиции спустя 180 лет
Почти 180 лет мир пытался понять, что произошло с экспедицией Джона Франклина в Арктике. Теперь современные ДНК-технологии впервые помогли установить личности погибших моряков и приблизиться к разгадке легендарной трагедии.
В 1845 году британские корабли Erebus и Terror отправились в опасную экспедицию в Арктику, чтобы найти легендарный Северо-Западный морской проход — кратчайший маршрут между Атлантическим и Тихим океанами через север Канады. Экспедицией руководил опытный полярный исследователь сэр Джон Франклин, а на борту двух кораблей находились в общей сложности 128 моряков. В то время эта миссия считалась одной из самых амбициозных и опасных морских экспедиций в истории Британской империи.
Поначалу всё шло успешно, однако уже в 1846 году оба корабля оказались зажаты льдами в Канадской Арктике. Лёд не двигался месяцами, запасы продовольствия начали иссякать, а крайне низкие температуры и болезни ослабляли измученный экипаж. В результате погибли 24 моряка. Исследователи до сих пор не уверены, что именно стало причиной их смерти — предполагается, что моряков могли поразить цинга, различные болезни или даже отравление свинцом из консервных банок.
Спустя два года в безнадёжных условиях выжившие решили покинуть корабли. В живых оставались 105 моряков, которые отправились через замёрзшее море, таща тяжёлые сани и надеясь добраться до населённых мест. Однако им пришлось бороться с голодом, морозом и полным истощением сил. Температура опускалась до минус 20 градусов, а свежей пищи практически не было. С каждым днём положение становилось всё более отчаянным.
О том, насколько тяжёлыми были последние месяцы экспедиции, свидетельствуют последующие исследования. Проанализировав более 400 найденных костей, учёные обнаружили признаки каннибализма, что говорит о том, что часть моряков в отчаянии пыталась выжить любой ценой. Исследователь Дуглас Стентон признаёт, что «что-то пошло очень не так», добавляя, что в момент, когда моряки покинули корабли, они фактически отправились навстречу своей смерти.
Никто из участников экспедиции так и не вернулся домой. Все 128 человек погибли в ледяной арктической пустыне, а судьба кораблей стала одной из величайших загадок морской истории. Десятилетиями люди пытались понять, что именно произошло с экспедицией Франклина и куда исчезли оба корабля.
ДНК-анализ даёт недостающие ответы
Лишь в 2014 году в ледяных водах северной Канады был обнаружен затонувший Erebus, однако судьба экспедиции по-прежнему оставалась окутанной тайной. Историки годами пытались понять, что произошло с пропавшими моряками, при каких обстоятельствах они умерли и кому из членов экипажа принадлежали найденные человеческие останки.
Теперь, почти через 180 лет после трагедии, исследователям впервые удалось установить личности нескольких погибших. Учёные из Университета Ватерлоо в Канаде провели сложные ДНК-анализы, сравнив генетические образцы, полученные из костей, с ДНК ныне живущих родственников. Для этого исследователи связались более чем со 130 семьями в семи разных странах, разыскивая возможных потомков участников экспедиции.
Благодаря этим исследованиям были идентифицированы юнга Дэвид Янг, матрос Уильям Оррен, стюард Джон Бридженс и ещё несколько членов экипажа. Исследователи подчёркивают, что это важное открытие, поскольку впервые стало возможным не только определить, кому принадлежали останки, но и восстановить личные истории погибших и их связь с семьями.
Учёные считают, что эти открытия помогут шаг за шагом раскрыть одну из самых известных загадок морских катастроф в мировой истории.