Анализ ДНК раскрыл ужасающую судьбу легендарной арктической экспедиции спустя 180 лет

Поначалу всё шло успешно, однако уже в 1846 году оба корабля оказались зажаты льдами в Канадской Арктике. Лёд не двигался месяцами, запасы продовольствия начали иссякать, а крайне низкие температуры и болезни ослабляли измученный экипаж. В результате погибли 24 моряка. Исследователи до сих пор не уверены, что именно стало причиной их смерти — предполагается, что моряков могли поразить цинга, различные болезни или даже отравление свинцом из консервных банок.