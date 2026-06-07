В стране ЕС обнаружили завод, которые поставляет сырье для военной промышленности РФ

Посольство Украины в Дублине заявило, что экспорт глинозема из Ирландии в РФ вырос до 315 млн евро в 2025 году против 196 млн евро в 2021 году. Правительство Ирландии утверждает, что расследует ситуацию, но пока не располагает информацией о том, что глинозем из Aughinish попадает в производство российского оружия.