В стране ЕС обнаружили завод, которые поставляет сырье для военной промышленности РФ
По информации газеты Financial Times, в Ирландии продолжает работать завод Aughinish Alumina, который принадлежит российской компании "Русал" и легально экспортирует глинозем в Россию, где это сырье может попадать в военное производство.
Aughinish Alumina является крупнейшим производителем глинозема в Европе. Сам завод не находится под санкциями ЕС, хотя его владелец "Русал" был основан Олегом Дерипаской, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.
По российским таможенным данным, с которыми ознакомилась FT, крупнейшим получателем глинозема с завода в 2025 году был завод "Русал" в Красноярске. Kyiv School of Economics определяет Красноярск как важный военно-промышленный хаб, а Irish Times ранее писала, что алюминий из этой цепочки поставлялся торговому дому, который работает с российским ВПК.
Посольство Украины в Дублине заявило, что экспорт глинозема из Ирландии в РФ вырос до 315 млн евро в 2025 году против 196 млн евро в 2021 году. Правительство Ирландии утверждает, что расследует ситуацию, но пока не располагает информацией о том, что глинозем из Aughinish попадает в производство российского оружия.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что ЕС введет новые санкции против России за похищение украинских детей.