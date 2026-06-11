ФОТО: сотни молодых людей завершили год службы в армии, на торжественной церемонии был и Ринкевич

Летом 2025 года службу в Адажи начали 469 военнослужащих Службы государственной обороны. Из них 320 завершили службу и стали резервистами Национальных вооруженных сил, а 117 стали военнослужащими профессиональной службы и также присутствовали на церемонии. Еще 32 военнослужащих были уволены, из них 31 — по состоянию здоровья.