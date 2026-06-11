Выпускной СГО (11.06.26)
На Адажской базе прошла выпускная церемония для военнослужащих Службы государственной обороны, которые начали службу в июле прошлого года.
ФОТО: сотни молодых людей завершили год службы в армии, на торжественной церемонии был и Ринкевич
На Адажской базе прошла выпускная церемония для военнослужащих Службы государственной обороны, которые начали службу в июле прошлого года.
В торжественной церемонии участвовали президент Латвии Эдгар Ринкевич, исполняющий обязанности командира Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск подполковник Андрис Розитис, представители оборонной отрасли и Национальных вооруженных сил, а также близкие военнослужащих.
Летом 2025 года службу в Адажи начали 469 военнослужащих Службы государственной обороны. Из них 320 завершили службу и стали резервистами Национальных вооруженных сил, а 117 стали военнослужащими профессиональной службы и также присутствовали на церемонии. Еще 32 военнослужащих были уволены, из них 31 — по состоянию здоровья.
Во время мероприятия были вручены награды и памятные монеты. Традиция вручения таких монет в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных войск была начата после завершения первого призыва Службы государственной обороны. Монеты получают те военнослужащие, которые успешно завершили 11 месяцев службы или во время службы заключили договор о профессиональной службе.