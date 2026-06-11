"Мы больше не можем жить там": Дапкунайте рассказала, как объяснила сыну отъезд из России
Родившаяся в Литве актриса Ингеборга Дапкунайте, много лет работавшая в России, дала редкое откровенное интервью, в котором рассказала о жизни после переезда, своем сыне, двойном гражданстве и о том, почему больше не строит планов на возвращение.
Актриса Ингеборга Дапкунайте, родившаяся в Вильнюсе и давно живущая между разными странами и культурами, стала героиней нового выпуска проекта «Скажи Гордеевой». В интервью она рассказала о жизни после отъезда из России, своей семье и о том, почему считает себя «вечной иностранкой».
Сейчас 63-летняя актриса живет в Лондоне. Дапкунайте имеет литовское и британское гражданство, что позволяет ей свободно жить и работать в Великобритании. При этом она признается, что никогда не строила свою жизнь вокруг конкретной страны и не исключает, что в будущем может снова переехать.
«Я живу сейчас и не знаю, где, когда... Пока я здесь. Но у меня вся жизнь такой была. Вопроса "кто я?" себе не задаю. Пытаюсь понять, откуда я», — рассказала актриса.
По словам Дапкунайте, ощущение человека, который всегда немного чужой, сопровождает ее всю жизнь. Она родилась в Литве, строила карьеру в России, работала в Великобритании и других странах, поэтому никогда не чувствовала себя привязанной только к одному месту.
Особую известность актриса получила именно в России благодаря ролям в фильмах «Интердевочка», «Утомленные солнцем» и многих других проектах. Однако после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году она покинула страну вместе с сыном.
В интервью Дапкунайте призналась, что не может сказать, как сложилась бы ее жизнь, если бы тогда было принято другое решение. «Я сделала тогда так, как сделала. А как было бы в ином случае? Не знаю», — отметила актриса.
Она также рассказала, что объяснила переезд сыну максимально просто: семья больше не может жить там, где жила раньше, поэтому теперь начинает новую жизнь в другой стране.
Несмотря на годы, проведенные в России, Дапкунайте не скрывает, что сегодня не представляет свое возвращение. Более того, формально для поездки ей уже требуется российская виза.
«Я не знаю, насколько все должно измениться. Я не знаю, захочу ли», — призналась актриса.
При этом она подчеркнула, что не испытывает сожалений и не пытается перечеркнуть прошлое. «Я прожила в России чудеснейшую жизнь. У меня были близкие друзья. Кто-то из них остался, кто-то нет», — сказала Дапкунайте.
После отъезда актриса закрыла все свои бизнес-проекты в России. Также завершилось ее многолетнее участие в работе благотворительного фонда «Вера», с которым она сотрудничала около 15 лет. «Если я могла что-то сделать хорошее, то за это я благодарна. А сейчас другое», — отметила она.
Сегодня Дапкунайте продолжает активно работать в театре. Одним из ее последних проектов стал спектакль, основанный на истории ее семьи. Постановку осуществляет ее бывший муж, британский режиссер Саймон Стоукс, с которым актриса сохранила хорошие отношения после развода.
По словам Дапкунайте, эта работа стала для нее попыткой лучше понять собственные корни и историю семьи — вопрос, который сейчас волнует ее гораздо больше, чем размышления о том, где она будет жить через несколько лет.