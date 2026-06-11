Прогноз на пятницу: чего ждать после сегодняшней непогоды

Ночью осадки прекратятся - лишь в отдельных районах возможен небольшой дождь. При временных прояснениях температура воздуха понизится до +7...+13 градусов. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.