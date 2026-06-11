ВИДЕО: в Риге вторая авария с участием трамвая за 2 дня - на этот раз столкновение с автобусом

«Два дня, два трамвая новой модели уже в минусе!» — написал Зигмарс. «Всего несколько часов назад были ликвидированы последствия предыдущего столкновения, и вот уже снова новая авария!» — отметил другой житель. Еще один комментатор в шутку заметил, что молния все-таки может ударить в одно и то же место два раза подряд.