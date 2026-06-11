ВИДЕО: в Риге вторая авария с участием трамвая за 2 дня - на этот раз столкновение с автобусом
Всего через день после столкновения автомобиля с трамваем на том же участке в Риге произошла новая авария — на этот раз не поделили дорогу трамвай и автобус. Движение нескольких маршрутов оказалось полностью парализовано.
В Риге на углу улицы Слокас и проспекта Курземес не смогли разъехаться трамвай №14 и автобус №37, в результате чего движение трамваев на время оказалось полностью заблокировано.
«Из-за дорожно-транспортного происшествия на перекрестке Юрмалас гатве и улицы Слокас остановлено движение трамваев маршрутов №5 и №14 в обоих направлениях, а также движение трамвая маршрута №1 в направлении Иманты», — сообщило Rīgas Satiksme.
Жители уже выразили возмущение тем, что за два дня это уже второе столкновение на этом участке с участием трамвая. Как уже сообщалось, днем ранее на перекрестке улиц Слокас и Пулка произошло дорожно-транспортное происшествие, когда легковой автомобиль врезался в трамвай маршрута №14.
«Два дня, два трамвая новой модели уже в минусе!» — написал Зигмарс. «Всего несколько часов назад были ликвидированы последствия предыдущего столкновения, и вот уже снова новая авария!» — отметил другой житель. Еще один комментатор в шутку заметил, что молния все-таки может ударить в одно и то же место два раза подряд.
Также сообщалось, что вчера, 10 июня, на Юрмальском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Mercedes врезался в заднюю часть Audi. По словам очевидца, за рулем Mercedes находился сотрудник автосервиса, который после технического обслуживания доставлял автомобиль клиенту.