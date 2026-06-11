Такие сделки происходят раз в десятилетия: в Старой Риге продали историческое здание, которое знают все

Член правления Kivi Real Estate Ивар Горбунов отметил, что недвижимость на улице Театра, 9 относится к объектам, которые крайне редко появляются на рынке. По его словам, здания такого масштаба и исторического значения меняют владельцев раз в десятилетия или даже реже. Он также упомянул, что опыт работы с такими объектами, как Дом Беньяминов, здание на улице Блауманя, 5A и теперь Театра, 9, показывает сохраняющийся интерес инвесторов к уникальной исторической недвижимости.