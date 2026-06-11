Такие сделки происходят раз в десятилетия: в Старой Риге продали историческое здание, которое знают все
В Старой Риге продан один из заметных исторических домов — здание на улице Театра, 9. Такие объекты редко появляются на рынке, а их смена владельца может означать начало нового этапа для целого фрагмента городской среды.
Историческое здание на улице Театра, 9 в Старой Риге продано на аукционе, организованном государственным акционерным обществом Valsts nekustamie īpašumi. Сделку сопровождала компания Kivi Real Estate.
Шестиэтажное здание было построено в 1912 году. Его общая площадь составляет 1926,8 квадратного метра, площадь земельного участка — 435 квадратных метров. Объект расположен в Старой Риге, в районе с плотной исторической застройкой и высокой культурно-архитектурной ценностью.
Здание считается частью исторической застройки Старой Риги и относится к заметным архитектурным объектам своего времени. В течение многих лет его историческая и архитектурная ценность делала этот дом одним из узнаваемых объектов в этой части города.
По словам члена правления Kivi Real Estate Кристине Ниедре, компания рада, что смогла помочь клиенту приобрести недвижимость, имеющую значимое место в истории Риги. Она отметила, что такие здания являются не только объектами недвижимости, но и частью городской идентичности.
В последние годы, по наблюдениям участников рынка, растет интерес инвесторов к историческим объектам недвижимости в центре Риги и Старой Риге. Количество таких зданий ограничено, а их расположение, архитектурные качества и культурно-историческое значение формируют долгосрочную ценность.
Член правления Kivi Real Estate Ивар Горбунов отметил, что недвижимость на улице Театра, 9 относится к объектам, которые крайне редко появляются на рынке. По его словам, здания такого масштаба и исторического значения меняют владельцев раз в десятилетия или даже реже. Он также упомянул, что опыт работы с такими объектами, как Дом Беньяминов, здание на улице Блауманя, 5A и теперь Театра, 9, показывает сохраняющийся интерес инвесторов к уникальной исторической недвижимости.