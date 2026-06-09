Тополиный пух, жара, апчхи... Почему в Риге до сих пор не избавились от деревьев-аллергенов
Каждое лето Ригу накрывает настоящий снегопад из тополиного пуха. Горожане жалуются на аллергию и грязь, а в городской думе объяснили, почему деревья до сих пор остаются частью городского ландшафта.
Дискуссия о необходимости тополей в Риге вновь разгорелась после публикации в социальной сети X, где один из пользователей задал вопрос, зачем городу нужны деревья, ежегодно засыпающие улицы пухом. Автор публикации пожаловался, что тополиный пух оказывается буквально повсюду — на одежде, волосах, коже и в помещениях. По его мнению, особенно тяжело приходится людям, страдающим аллергией.
В ответ Рижская дума напомнила, что массовая посадка тополей в столице проводилась в 1970-х годах и зачастую осуществлялась без учета биологических особенностей этих деревьев. Тополя нередко высаживали слишком близко к зданиям, тротуарам, линиям электропередачи и инженерным коммуникациям.
Кроме того, посадочный материал подбирался бессистемно, поэтому более половины деревьев оказались женскими клонами. Именно они образуют пух после созревания семян. Этот пух распространяется по всему городу, попадает в квартиры и вызывает дискомфорт у многих жителей, а также может усиливать аллергические реакции.
С 2006 года в принадлежащих муниципалитету территориях проводится планомерная вырубка тополей. За это время было спилено около 3000 деревьев. Изначально работы велись на основании данных дендрологической инвентаризации, подготовленной специалистами Института биологии Латвийского университета, а сейчас главным образом учитываются обращения жителей, школ, детских садов и управляющих компаний.
В последние годы количество жалоб заметно сократилось. Если раньше ежегодно вырубалось в среднем 120–130 тополей, то теперь речь идет лишь о нескольких десятках деревьев в год.
В думе также подчеркнули, что ответственность за зеленые насаждения несет собственник или законный владелец земельного участка. Если проблемные тополя растут на муниципальной территории, жители могут обращаться в Департамент жилья и окружающей среды. Если же деревья находятся на частной земле, вопросы следует решать с владельцами или управляющими.
Специалисты отмечают, что в сельской местности тополя до сих пор используются как эффективные защитные насаждения от ветра благодаря быстрому росту и густой кроне. Однако в городской среде они нередко создают больше проблем, чем преимуществ. Помимо пуха, который доставляет неудобства жителям, в сухую погоду он может повышать и риск возгораний. Поэтому во многих городах старые тополиные аллеи постепенно заменяют другими видами деревьев.