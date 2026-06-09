Тополиный пух, жара, апчхи... Почему в Риге до сих пор не избавились от деревьев-аллергенов

Специалисты отмечают, что в сельской местности тополя до сих пор используются как эффективные защитные насаждения от ветра благодаря быстрому росту и густой кроне. Однако в городской среде они нередко создают больше проблем, чем преимуществ. Помимо пуха, который доставляет неудобства жителям, в сухую погоду он может повышать и риск возгораний. Поэтому во многих городах старые тополиные аллеи постепенно заменяют другими видами деревьев.