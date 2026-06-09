В Риге появились четыре новых пункта мобильности: где теперь проще пересесть с поезда на другой транспорт

На улице Слокас у железнодорожной станции «Ильгюциемс» создана инфраструктура, которая улучшает связь между железной дорогой и городским общественным транспортом. На территории оборудованы велостоянки, стоянка для электросамокатов, места для кратковременной остановки автомобилей, а также построен новый участок улицы со всей необходимой инфраструктурой для пешеходов и велосипедистов. Это делает пересадку между разными видами транспорта более удобной и безопасной.