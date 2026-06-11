Без газа не останемся: Латвия на 10 лет зарезервировала мощности Клайпедского СПГ-терминала
Оператор терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде KN Energies завершил процедуру долгосрочного распределения мощностей терминала на период с 2033 по 2044 год. Латвийское предприятие Latvenergo получило часть этих мощностей.
В ходе процедуры была распределена большая часть предложенных мощностей — более 20 тераватт-часов (ТВт·ч): 8 ТВт·ч включительно до 2044 года и еще 12 ТВт·ч до 2040 года.
Долгосрочные мощности СПГ-терминала в Клайпеде зарезервировали пять клиентов — Latvenergo, Ignitis AB, норвежская Equinor ASA, а также два новых клиента терминала — финская Gasum Oyj и украинский Naftogaz.
Процедура распределения мощностей была начата 25 марта 2026 года. Рынку была предложена возможность зарезервировать до 28 ТВт·ч мощностей по регазификации в год на период с 2033 по 2044 год. Предлагаемые мощности были разделены на семь равных пакетов по 4 ТВт·ч в год, что позволило участникам рынка выбирать периоды продолжительностью восемь или двенадцать последовательных лет. Примерно 1 ТВт·ч соответствует одной партии СПГ традиционного размера.
«Природный газ является важным ресурсом для реализации региональной конкурентоспособности Latvenergo — как для снабжения самых современных теплоэлектроцентралей Балтии, так и для обеспечения природным газом примерно 100 тысяч клиентов в странах Балтии», - заявил коммерческий директор Latvenergo Дмитрий Юсковец
Гарантированные мощности по использованию терминала СПГ в Клайпеде имеют важное значение для всего Балтийского региона и являются критически необходимыми для работы теплоэлектроцентралей Latvenergo и обеспечения природным газом латвийских потребителей, поскольку покрывают часть защищенного потребления. Использование терминала в сочетании с прямыми закупками на международном уровне обеспечивает основу газового портфеля Latvenergo и гарантирует критически важный базовый объем поставок, который будет закупаться на международном рынке у ведущих мировых компаний, работающих в сфере СПГ.
"Планируется, что мощности терминала СПГ, которые остались нераспределенными в ходе данной процедуры, могут быть предложены рынку в рамках повторных процедур долгосрочного резервирования мощностей, а также ежегодных процедур распределения мощностей для каждого года отдельно. Клиенты, уже зарезервировавшие долгосрочные мощности, получат преимущество при выборе окон прибытия грузов и периодов регазификации", - сообщает Latvenergo.
Тем временем, как недавно сообщал Otkrito.lv, латвийцев предупредили - газ в новом отопительном сезоне будет дороже, чем в минувшем.