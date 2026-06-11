Без газа не останемся: Латвия на 10 лет зарезервировала мощности Клайпедского СПГ-терминала

Процедура распределения мощностей была начата 25 марта 2026 года. Рынку была предложена возможность зарезервировать до 28 ТВт·ч мощностей по регазификации в год на период с 2033 по 2044 год. Предлагаемые мощности были разделены на семь равных пакетов по 4 ТВт·ч в год, что позволило участникам рынка выбирать периоды продолжительностью восемь или двенадцать последовательных лет. Примерно 1 ТВт·ч соответствует одной партии СПГ традиционного размера.