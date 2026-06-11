Чемпионат мира начинается не только с футбола: организаторы готовятся к жаре, дронам и новым правилам для болельщиков

Однако в преддверии чемпионата все чаще обсуждают не только спортивную интригу, но и организационные риски. Турнир пройдет летом в Северной Америке, где часть матчей может сопровождаться сильной жарой, высокой влажностью и грозами. По данным Reuters, погодные условия могут стать испытанием как для футболистов, так и для болельщиков: жара способна влиять на физическое состояние игроков, а грозы — приводить к остановке матчей.