Чемпионат мира начинается не только с футбола: организаторы готовятся к жаре, дронам и новым правилам для болельщиков
Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу 2026 года — самый масштабный в истории турнира. Но еще до первого матча внимание привлекли не только команды, а и условия, в которых пройдет первенство: экстремальная жара, грозы, угрозы со стороны дронов и ограничения для зрителей.
Первый матч чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет с командой Южной Африки. Это будет первый чемпионат мира, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, а также первый турнир в расширенном формате с участием 48 сборных.
Однако в преддверии чемпионата все чаще обсуждают не только спортивную интригу, но и организационные риски. Турнир пройдет летом в Северной Америке, где часть матчей может сопровождаться сильной жарой, высокой влажностью и грозами. По данным Reuters, погодные условия могут стать испытанием как для футболистов, так и для болельщиков: жара способна влиять на физическое состояние игроков, а грозы — приводить к остановке матчей.
На фоне этих рисков FIFA впервые ввела обязательные трехминутные перерывы на воду в каждом тайме всех 104 матчей турнира. Такое решение связано в том числе с опытом прошлогоднего клубного чемпионата мира в США, где высокая температура уже создавала проблемы для участников матчей.
Отдельное недовольство вызвали правила для зрителей. Сначала FIFA запретила проносить на стадионы многоразовые бутылки с водой, объяснив это соображениями безопасности. Позже, после критики, правило было смягчено: болельщикам на матчах в США и Канаде разрешили брать с собой одну запечатанную одноразовую пластиковую бутылку воды объемом до 20 унций, то есть примерно 590 миллилитров.
В FIFA заявляли, что принимающие города должны подготовить дополнительные меры на случай жары — в том числе пункты с водой, зоны охлаждения, тенты и системы распыления воды.
Еще одна серьезная тема — безопасность. Как сообщает Reuters, организаторы и службы безопасности уделяют особое внимание угрозам со стороны дронов. Небольшие беспилотники могут быстро пересекать охраняемые периметры, использоваться для съемки, наблюдения или попыток сорвать проведение матчей. При этом сбивать дроны рядом со стадионами рискованно из-за большого скопления людей, поэтому особое значение получают системы обнаружения и поиск операторов.
На дни матчей Федеральное авиационное управление США должно вводить ограничения на полеты дронов в радиусе 3,5 мили от стадионов. Кроме того, власти США выделили средства на подготовку штатов и Вашингтона к обеспечению безопасности турнира. По данным Reuters, речь идет о 250 млн долларов через Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.