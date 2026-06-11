Матчем в Мексике сегодня стартует чемпионат мира по футболу
Сегодня в Мексике двумя матчами стартует финальный турнир чемпионата мира по футболу. В первой встрече одна из хозяек турнира — сборная Мексики — сыграет с командой Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Хозяева начинают
Матч группы А в Мехико начнется в 22:00 по латвийскому времени. Прямую трансляцию чемпионата мира будет вести платформа Go3 Sport.
Мексиканские футболисты, которым как хозяевам турнира не пришлось участвовать в квалификации, в этом году провели восемь товарищеских матчей, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.
В свою очередь сборная ЮАР, выиграв свою группу в африканской квалификации, впервые с 2010 года, когда страна принимала турнир, пробилась в финальную часть чемпионата мира. В начале этого года южноафриканцы выступали на Кубке африканских наций, где не смогли преодолеть стадию 1/8 финала.
В составе сборной Мексики на своем шестом чемпионате мира намерен сыграть 40-летний вратарь Гильермо Очоа. В заявку также вошли нападающие Рауль Хименес из «Фулхэма» и Сантьяго Хименес из «Милана», важную роль будут играть родившийся в Испании Альваро Фидальго и уроженец Колумбии Хулиан Киньонес. Самым молодым игроком мексиканской сборной станет талантливый 17-летний полузащитник Хильберто Мора.
Подготовку сборной ЮАР к чемпионату мира осложнили проблемы с визами, из-за которых часть игроков и представителей штаба не смогли вовремя прибыть в Мексику.
Для мексиканцев это будет девятый чемпионат мира подряд. На турнире 2022 года они не смогли выйти из группы, а на семи предыдущих чемпионатах выбывали на стадии 1/8 финала. Сборная ЮАР ранее участвовала в чемпионатах мира трижды и ни разу не сумела выйти из группы.
Эти команды встречались на чемпионате мира 2010 года, и матч группового этапа завершился вничью — 1:1.
Игра с двумя неизвестными
Также в четверг в Гвадалахаре состоится второй матч группы А, в котором сборная Южной Кореи сыграет с Чехией. Встреча начнется в пятницу в 5:00 утра по латвийскому времени.
Южнокорейцы прошли квалификацию без поражений, заняв первое место в своей группе, и получили путевку на чемпионат мира в 11-й раз подряд. В рамках подготовки к турниру корейцы провели два товарищеских матча и одержали в них победы.
Чехия, в свою очередь, завоевала путевку на чемпионат мира в решающем раунде плей-офф, победив Данию в серии послематчевых пенальти, и сыграет на мировом первенстве впервые за 20 лет. Перед турниром чехи также провели две товарищеские встречи и в обеих добились побед.
Сборную Южной Кореи на чемпионате мира поведет за собой опытный Сон Хын Мин. Для 33-летнего футболиста этот турнир станет четвертым в карьере. В состав команды также вошли полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин и защитник «Баварии» Ким Мин Джэ.
В составе сборной Чехии заявлены два дебютанта, среди которых и 18-летний Хуго Сохурек. Среди нападающих выделяется Патрик Шик, который в этом сезоне в составе «Байера» из Леверкузена забил 22 мяча.
На чемпионате мира 2022 года южнокорейцы в последнем матче группового этапа обыграли Португалию и вышли в 1/8 финала, где уступили Бразилии.
Сборные Южной Кореи и Чехии встречались лишь в трех товарищеских матчах, последний из которых в 2016 году выиграли корейцы.
Турнир на трех
Это первый чемпионат мира, в финальной части которого выступают 48 команд. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде. Все участники разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Групповой этап завершится 27 июня, а уже на следующий день стартуют матчи на выбывание. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, 18 июля проигравшие в них команды разыграют бронзовые медали, а 19 июля определится новый чемпион мира.
На чемпионате мира 2022 года в Катаре победителем стала сборная Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Францию.