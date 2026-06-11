Матчем в Мексике сегодня стартует чемпионат мира по футболу

Для мексиканцев это будет девятый чемпионат мира подряд. На турнире 2022 года они не смогли выйти из группы, а на семи предыдущих чемпионатах выбывали на стадии 1/8 финала. Сборная ЮАР ранее участвовала в чемпионатах мира трижды и ни разу не сумела выйти из группы.