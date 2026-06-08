Дрон уничтожили в Резекненском крае: что известно о первом таком случае в Латвии
Утром в понедельник дрон, вошедший в воздушное пространство Латвии, был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по вопросам обеспечения, бригадный генерал Каспар Здановскис.
По его словам, утром Национальные вооруженные силы (НВС) получили от сенсоров информацию о возможном движении дрона в направлении Латвии. В 9:20 было объявлено желтое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству в Лудзенском, Балвском и Алуксненском краях.
НВС зафиксировали, что дрон продолжал движение по территории Латвии, поэтому в 9:20 были активированы истребители НАТО.
В 9:40 оранжевое предупреждение было объявлено в Лудзенском и Резекненском краях. Данные сенсоров указывали на то, что в результате российской электромагнитной войны в Латвию вошел беспилотный летательный аппарат.
В 10:05, после визуального подтверждения, самолеты НАТО уничтожили дрон.
Министр обороны Райвис Мелнис заявил, что в настоящее время невозможно сказать, из какой страны был дрон и к какому типу он относится.
Беспилотник был сбит в малонаселенном районе. По предварительным выводам, ущерба гражданской инфраструктуре и жителям не нанесено. Окончательное решение о сбитии дрона приняло командование НАТО.
Сейчас подразделения НВС находятся на конкретной территории и проводят обследование местности, чтобы установить происхождение дрона и полностью убедиться, что инфраструктура не получила повреждений. К поискам также привлечена Государственная полиция.
Мелнис пока не стал комментировать, каким именно оружием был сбит дрон. По его словам, стоимость выстрела следует уточнять у союзников, однако, когда речь идет о безопасности, такие решения нельзя оценивать только деньгами. При этом министр подчеркнул, что Латвии необходимо развивать возможности, которые были бы одновременно эффективными и недорогими, чтобы успешно справляться с подобными инцидентами с дронами.
На вопрос, чем этот случай отличался от предыдущих и почему дрон был сбит, Здановскис ответил, что НВС развили сенсоры и систему получения информации, что помогло идентифицировать дрон. При этом он подчеркнул, что подобные ситуации могут повторяться и в будущем.
У министра обороны на данный момент не было точной информации о том, мог ли инцидент с дроном повлиять на перебои с электроснабжением, зафиксированные в понедельник в Резекне.