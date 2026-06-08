Дрон уничтожили в Резекненском крае: что известно о первом таком случае в Латвии

Мелнис пока не стал комментировать, каким именно оружием был сбит дрон. По его словам, стоимость выстрела следует уточнять у союзников, однако, когда речь идет о безопасности, такие решения нельзя оценивать только деньгами. При этом министр подчеркнул, что Латвии необходимо развивать возможности, которые были бы одновременно эффективными и недорогими, чтобы успешно справляться с подобными инцидентами с дронами.