Только еда и лекарства: исследование показывает, что все больше жителей Латвии переходит в режим экономии
Как сообщают эксперты Citadele banka, планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными. Согласно данным последнего опроса, почти половина, или 43% респондентов, за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования — мебели, электроники и бытовой техники.
Аналогичная тенденция, вероятно, сохранится и в дальнейшем, отмечают эксперты, поскольку 41% опрошенных планируют и дальше ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления показывают противоречие между осторожностью жителей и их реальными расходами. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня и остаются позитивными как в торговле продовольственными, так и непродовольственными товарами.
Как отмечают специалисты, этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% показывает, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%.
"Данные опросов жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом в сегментах товаров повседневного спроса и продуктов питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогостоящую технику жители продолжат оценивать с осторожностью", - делают вывод эксперты.
Опрос был проведен исследовательским агентством Norstat в марте 2026 года. В ходе онлайн-опроса были опрошены более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.