Только еда и лекарства: исследование показывает, что все больше жителей Латвии переходит в режим экономии

Как отмечают специалисты, этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% показывает, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%.