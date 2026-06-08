"Тотальный брак": рижане массово критикуют новые велодорожки - что с ними не так?

В ходе дискуссии также прозвучало напоминание о том, что проблема заключается не в самих велодорожках, а в качестве их проектирования. Один из пользователей отметил, что велодорожка на улице Бривибас в часы пик летом уже слишком узка для количества велосипедистов. По его мнению, современные велодорожки должны проектироваться таким образом, чтобы два человека могли ехать рядом, а третий — безопасно их обгонять. На улице Бривибас это часто невозможно, поэтому такое решение называют морально устаревшим.