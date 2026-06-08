"Тотальный брак": рижане массово критикуют новые велодорожки - что с ними не так?
Новые велодорожки в Риге вызвали волну возмущения в соцсетях. Жители жалуются на узкие тротуары, столбы посреди полос, запутанную организацию движения и барьеры, которые, по их мнению, делают передвижение еще опаснее.
В Риге и пригородах продолжаются дискуссии о качестве велодорожек и о том, насколько продуманно они проектируются. Хотя самоуправления и разработчики дорожной инфраструктуры в последние годы всё чаще подчёркивают необходимость создания более безопасной среды для велосипедистов, опыт жителей, которым они делятся в социальных сетях, показывает иную картину — во многих местах решения называют неудобными, запутанными и даже опасными.
Особенно резкие комментарии прозвучали в адрес велодорожки в Иманте. Один из пользователей платформы X указал, что это «тотальный брак», поскольку велосипедистам выделена значительно более широкая полоса, чем пешеходам. По его мнению, проектировщики, возможно, не учли реальную ситуацию в районе — в Иманте тротуарами ежедневно активно пользуются семьи с детьми, родители с колясками и другие пешеходы, которым теперь досталось более узкое пространство.
Недоумение вызвал и один из построенных участков возле Рижского аэропорта. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что посреди полосы установлен столб. «Кто строил этот участок возле аэропорта Риги? Со столбом посередине полосы!» — возмущённо спрашивает один из пользователей.
Kas būvēja šo posmu pie @riga_airport? Ar stabu joslas vidū. 🤦🏻♂️ pic.twitter.com/82lci5YHTP— Elvijs Ērglis (@ElvijsEagle) May 25, 2026
Тем временем в другом месте жители заметили противоположную проблему — две велодорожки построены в одном месте, тогда как неподалёку у людей нет даже нормального тротуара. «Не слишком ли жирно? Почему здесь нет даже тротуара? Почему люди вынуждены подвергать себя опасности, идя по обочине?» — спрашивает один из комментаторов.
Критика прозвучала и в адрес организации движения на улице Межа. Жители отмечают, что в этом месте движение стало опасным и запутанным как для автомобилистов, так и для велосипедистов и пешеходов. Проблемы создают частично стёршиеся линии разметки, неясная логика движения, неудобно расположенные пешеходные переходы и несвязанный участок велодорожки. Один из комментаторов назвал ситуацию примером плохого планирования работ.
Ещё более жёсткие оценки получили места, где велодорожка переходит в жилую зону. Там создан настоящий лабиринт из барьеров, который один из пользователей иронично назвал «венцом всего». По мнению жителей, такое решение не повышает безопасность, а создаёт дополнительную путаницу и неудобства.
Bet kronis visam ir šis barjeru labirints vietā, kur veloceļš pāriet... DZĪVOJAMAJĀ ZONĀ. 🤦🤦🤦— Saliktengriba (@saliktengriba) May 30, 2026
4/4 pic.twitter.com/aPIv1dYtEY
Проблема не в велодорожках, а в их планировании
В ходе дискуссии также прозвучало напоминание о том, что проблема заключается не в самих велодорожках, а в качестве их проектирования. Один из пользователей отметил, что велодорожка на улице Бривибас в часы пик летом уже слишком узка для количества велосипедистов. По его мнению, современные велодорожки должны проектироваться таким образом, чтобы два человека могли ехать рядом, а третий — безопасно их обгонять. На улице Бривибас это часто невозможно, поэтому такое решение называют морально устаревшим.
В качестве более позитивного примера упоминается направление на Царникаву. Хотя велодорожка там ещё не полностью завершена и во многих местах имеет лишь гравийное покрытие, люди уже активно ею пользуются. «Когда есть где ехать, появляются и велосипедисты», — делает вывод комментатор, отмечая, что качественная инфраструктура сама привлекает пользователей.
В то же время большое недовольство вызвали изменения в организации движения в Гризинькалнсе, введённые этой весной. Рижское самоуправление объяснило их стремлением повысить безопасность пешеходов: на нескольких улицах появились платные парковки, ограничен сквозной проезд, введены ограничения скорости, запрещена парковка автомобилей на тротуарах, а также предусмотрены велосипедные полосы и одностороннее движение. Однако реакция местных жителей оказалась далеко не однозначно положительной — жители Гризинькалнса выражают недоумение по поводу новых изменений.
Новые маршруты свяжут Ригу с пригородами
Несмотря на критику, в Рижской думе указывают, что всё больше отдельных велодорожек и велополос объединяются в единую сеть, превращая велосипед в реальную альтернативу для ежедневных поездок.
«Безопасная велоинфраструктура — это безопасность движения для всех. Наилучшие результаты достигаются там, где у каждого участника движения есть своё место: у пешеходов — тротуар, у велосипедистов — велодорожка или велополоса, у автотранспорта — проезжая часть. Разделяя эти потоки, мы уменьшаем количество конфликтов и делаем передвижение более безопасным как для велосипедистов, так и для пешеходов и водителей. Поэтому и впредь будем целенаправленно развивать сеть велодорожек и создавать новые соединения между районами. Риге необходима непрерывная сеть велоинфраструктуры, чтобы велосипед стал безопасным и удобным средством ежедневного передвижения по всему городу», — подчёркивает председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
За последние годы было построено несколько важных участков велоинфраструктуры. Новые соединения появились на улице Мукусалас и улице Пурвитиса, обеспечив более удобный доступ к центру города и Центральному железнодорожному вокзалу. Развита инфраструктура возле мобильных пунктов в Болдерае, Брасе, Даудерах и Саркандаугаве, а на улице Латгалес уже построен примерно километровый участок велодорожки. Продолжаются работы на улице Вишкю, где создаётся соединение со станцией Шкиротава.
Этим летом к завершению подходят три важных региональных веломаршрута, которые соединят Ригу с пригородами. Это маршруты «Рига — Бабите — Пиньки», «Рига — Кекава» и «Рига — Улброка». Новые соединения будут особенно важны для жителей Иманты, Золитуде, Торнякалнса, Зиепниеккалнса, Катлакалнса, Плявниеков, Пурвциемса и Дрейлини, обеспечивая более безопасные и удобные ежедневные поездки как по городу, так и за его пределами.
В рамках проектов не только строятся велодорожки, но и благоустраивается окружающая среда — обновляются тротуары, улучшается организация движения, проводится озеленение и благоустройство территорий. Завершить строительные работы планируется к концу июля, после чего объекты будут введены в эксплуатацию и станут доступны жителям уже этим летом.
Следующие планы: набережная, улица Дзирнаву и новые соединения
Следующим значимым проектом станет строительство велодорожки на набережной 11 Ноября. На участке между Вантовым мостом и Железнодорожным мостом планируется построить около 1,1 километра велодорожки, отделённой от пешеходного и автомобильного движения. Она станет частью будущего маршрута, который соединит центр города с Кенгарагсом, Румбулой и районом Дарзини.
Велосипедная инфраструктура интегрируется и в другие важные проекты развития города. Новые решения предусмотрены на улице Дзирнаву, улице Латгалес, в районе Скансте, в проекте реконструкции путепровода Земитана, в транспортной инфраструктуре Кундзиньсалы, а также в рамках четвёртой очереди развития Южного моста.
В 2026 году также планируется строительство новых объектов велоинфраструктуры на улице Гранита и на маршруте «Румбула — Дарзини». В нескольких районах продолжаются проектные работы для следующих этапов развития сети. Новые соединения планируются в Дзирциемсе и Ильгюциемсе (улица Буллю), Плявниеках (улицы Илукстес и Андрея Сахарова), Кенгарагсе (улица Бралю Каудзишу), а также вдоль улиц Улброкас и Катлакална.
Одновременно завершено проектирование нескольких важных будущих маршрутов, включая велодорожку на улице Бривибас и маршрут «Вецаки — Царникава». В ближайшее время будут приняты решения относительно дальнейшей реализации этих проектов.