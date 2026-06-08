ВИДЕО: в Латвии впервые сбили залетевший из-за рубежа дрон
В Латвии впервые сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны из-за рубежа. Это сделали французские истребители союзников после утреннего предупреждения об угрозе в нескольких восточных краях.
Утром в понедельник истребители союзников сбили дрон, который залетел в воздушное пространство Латвии, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии из Франции сбили иностранный беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Дрон был сбит в Латгале, между Резекне и Карсавой.
Это первый случай, когда дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за рубежа, был сбит.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник возможная угроза воздушному пространству была объявлена в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в Резекне.
В Лудзенском и Резекненском краях НВС призвали жителей пройти в помещения, соблюдать принцип двух стен и следить за официальными сообщениями. Если замечен низколетящий или подозрительный объект, к нему нельзя приближаться — необходимо звонить по номеру 112.
НВС напоминают, что вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы иметь возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу. Также НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
Как сообщалось, 3 июня предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству объявлялось в Алуксненском крае. Тогда поднятые истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии не подтвердили, что объект, зафиксированный сенсорами НВС, был беспилотником.
В мае жители Латгале и Видземе несколько раз получали сотовые предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Они были связаны с залетом беспилотников в Латвию. Некоторые дроны упали и взорвались, а над Эстонией истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил один беспилотник.
По предварительным данным, эти инциденты, вероятно, были связаны с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне.