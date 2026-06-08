ВИДЕО: в Латвии впервые сбили залетевший из-за рубежа дрон

В мае жители Латгале и Видземе несколько раз получали сотовые предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Они были связаны с залетом беспилотников в Латвию. Некоторые дроны упали и взорвались, а над Эстонией истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил один беспилотник.