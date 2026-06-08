В Резекне воздушная тревога повлияла на экзамен, позже в городе начались перебои с электричеством
В Резекне и Резекненском крае объявленная утром угроза воздушному пространству повлияла на проведение централизованного экзамена по культуре и искусству, однако экзамен не перенесли. Позже в городе были зафиксированы перебои с электроснабжением, которые затронули около 2100 клиентов AS Sadales tīkls.
Экзамен должен был начаться в 10:00, однако еще до его начала жители получили предупреждение об угрозе воздушному пространству. Менее чем через полчаса после начала экзамена тревога была отменена.
По данным Государственного агентства развития образования (VIAA), если оранжевое предупреждение объявлено до вскрытия экзаменационных материалов или начала онлайн-экзамена, экзамен не начинается. По решению самоуправления его можно перенести в безопасное помещение, а если это невозможно — школьники сдают экзамен в дополнительный срок.
Руководитель Управления образования и спорта Резекненского края Скайдрите Строде сообщила, что экзамен проходит в безопасных помещениях.
В Резекне на экзамен пришли четыре ученика. Они находились в учебном заведении еще до получения предупреждения через систему сотового оповещения, поэтому остались в помещении, соблюдая принцип двух стен. Сам экзамен начался с небольшой задержкой.
Всего, по информации VIAA, в этих самоуправлениях на экзамен были зарегистрированы 14 старшеклассников. В других затронутых предупреждением самоуправлениях участников этого экзамена не было.
Позже в понедельник, около полудня, в Резекне были зафиксированы перебои с электроснабжением. Как сообщили в AS Sadales tīkls, в 11:00 был зарегистрирован технологический сбой в сети среднего напряжения, который затронул около 2100 клиентов.
Проблемы с электричеством возникли в районах улицы Кришьяня Валдемара, Кооператива шкерсиела, аллеи Атбривошанас и улицы Андрея Пумпура.
Оперативная бригада Sadales tīkls приступила к локализации повреждения, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам. Причина перебоев выясняется.
Как сообщалось, утром в понедельник была объявлена возможная угроза воздушному пространству в Алуксненском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях, а также в городе Резекне. В Лудзенском и Резекненском краях Национальные вооруженные силы призвали жителей укрыться в помещениях, соблюдать принцип двух стен и следить за официальными сообщениями.