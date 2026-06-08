Из-за угрозы в воздушном пространстве в Латгале временно закрыли пять магазинов Maxima
В понедельник из-за объявленного предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству в ряде районов Латгале временно были закрыты пять магазинов торговой сети Maxima.
Как сообщили представители компании, речь идет о магазинах в Дагде, Краславе и Лудзе. Решение было принято после получения оранжевых оповещений через систему Cell Broadcast и в соответствии с рекомендациями ответственных служб.
В компании подчеркнули, что главным приоритетом остается безопасность клиентов и сотрудников.
«В связи с угрозой безопасности воздушного пространства Латвии и заботой о безопасности клиентов и работников временно закрыты пять магазинов Maxima в Дагде, Краславе и Лудзе, где были получены оранжевые оповещения», — сообщили в компании.
Закрытие магазинов связано с действующими процедурами безопасности, которые применяются в подобных ситуациях. При этом посетителям, находившимся в торговых точках на момент объявления предупреждения, предоставили возможность остаться внутри помещений.
Ранее Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили о возможной угрозе воздушному пространству в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях. Жителей проинформировали, что дополнительных действий пока не требуется, однако при изменении ситуации они получат отдельные уведомления через систему Cell Broadcast.
В НВС также напомнили, что совместно с союзниками по НАТО продолжают круглосуточный мониторинг воздушного пространства и поддерживают повышенную готовность подразделений противовоздушной обороны на восточной границе страны.
В последние месяцы жители восточных регионов Латвии уже неоднократно получали подобные предупреждения. Ряд инцидентов был связан с беспилотными летательными аппаратами, которые, предположительно, оказались в воздушном пространстве Латвии на фоне войны между Россией и Украиной.
В Maxima сообщили, что магазины в Дагде, Краславе и Лудзе возобновят работу сразу после того, как ответственные службы подтвердят окончание угрозы.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии впервые сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны из-за рубежа. Это сделали французские истребители союзников после утреннего предупреждения об угрозе в нескольких восточных краях.