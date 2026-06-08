Негадкие утята на пруду Марас: у рижских лебедей вылупились птенцы

Появлению этого выводка во многом способствовала предусмотрительность тех, кто заблаговременно позаботился об охране гнезда. Место, где лебедь терпеливо высиживала яйца, расположено совсем недалеко от берега, и вокруг него специально установили ограждение. Благодаря этому люди могли проходить мимо, не тревожа птиц. Лебедь спокойно и без помех провела всё время насиживания — и результат не заставил себя ждать.