Негадкие утята на пруду Марас: у рижских лебедей вылупились птенцы
На тихом рижском пруду Марас случилось то, чего многие ждали с замиранием сердца: в гнезда, которое долгие месяцы бережно охраняли забором, на свет появились семь пушистых лебедят.
На живописном пруду Марас в Риге произошло одно из самых трогательных событий этой весны — в гнезде местной лебединой пары наконец вылупились птенцы. На спокойной воде появились сразу семеро пушистых, дымчато-серых лебедят, которые держатся рядом с обоими родителями.
Молодая семья уже вместе исследует водную гладь: взрослые лебеди плавают бок о бок с птенцами и терпеливо обучают их самостоятельно добывать корм. Однако стоит кому-либо попытаться приблизиться слишком близко — родители немедленно реагируют угрожающим шипением, давая понять, что готовы защищать свое потомство.
Появлению этого выводка во многом способствовала предусмотрительность тех, кто заблаговременно позаботился об охране гнезда. Место, где лебедь терпеливо высиживала яйца, расположено совсем недалеко от берега, и вокруг него специально установили ограждение. Благодаря этому люди могли проходить мимо, не тревожа птиц. Лебедь спокойно и без помех провела всё время насиживания — и результат не заставил себя ждать.