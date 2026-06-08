Опасность миновала: НВС отменили предупреждение для востока Латвии
Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что угроза воздушному пространству Латвии в Краславском, Лудзенском, Балвском и Резекненском краях завершилась в 12:48. Она продлилась почти час.
НВС совместно с союзниками по НАТО продолжают постоянный мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы.
Также Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе страны, направив туда дополнительные подразделения.
В НВС отмечают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, сохраняется вероятность повторения подобных инцидентов, когда иностранные беспилотные летательные аппараты приближаются к воздушному пространству Латвии или пересекают его.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии впервые сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны из-за рубежа. Это сделали французские истребители союзников после утреннего предупреждения об угрозе в нескольких восточных краях.