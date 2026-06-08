Еврокомиссар Домбровскис призвал Латвию срочно пересмотреть расходы на Rail Baltica

Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас необходимо тщательно оценить структуру затрат и определить, где возможно их сокращение. Он также упомянул наработки премьер-министра Андриса Кулбергса, который ранее возглавлял парламентскую комиссию по расследованию реализации Rail Baltica и, по мнению Домбровскиса, может иметь собственное видение того, как оптимизировать расходы проекта.