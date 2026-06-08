Еврокомиссар Домбровскис призвал Латвию срочно пересмотреть расходы на Rail Baltica
Стремительный рост расходов, необходимость жесткого финансового контроля и возможный пересмотр сроков строительства — будущее Rail Baltica вновь оказалось в центре внимания европейских и латвийских политиков.
Еврокомиссар по экономике и производительности, реализации проектов и упрощению процедур Валдис Домбровскис во время визита в Ригу заявил, что одной из ключевых задач при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica остается контроль расходов и укрепление системы управления проектом.
По словам Домбровскиса, с различными трудностями сталкиваются все страны, участвующие в строительстве магистрали, однако наиболее серьезные проблемы связаны именно с Латвией, где стоимость проекта растет особенно быстро. При этом увеличение расходов вовсе не означает автоматического роста финансирования со стороны Европейского союза.
Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас необходимо тщательно оценить структуру затрат и определить, где возможно их сокращение. Он также упомянул наработки премьер-министра Андриса Кулбергса, который ранее возглавлял парламентскую комиссию по расследованию реализации Rail Baltica и, по мнению Домбровскиса, может иметь собственное видение того, как оптимизировать расходы проекта.
Отдельное внимание Домбровскис уделил вопросу будущего европейского финансирования. Он напомнил, что Европейская комиссия предлагает удвоить объем средств в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС, который начнет действовать с 2028 года. Речь идет о финансировании через Инструмент объединения Европы — программу, из которой в настоящее время выделяются средства на строительство Rail Baltica.
По словам еврокомиссара, финансирование предоставляется на конкурсной основе, однако до сих пор Rail Baltica успешно привлекала средства и является крупнейшим получателем финансирования из этого инструмента. Домбровскис выразил уверенность, что проект сможет успешно претендовать на поддержку и в следующем бюджетном периоде, получив необходимые ресурсы для продолжения и завершения строительства.
В то же время он вновь подчеркнул, что главным условием остается соблюдение финансовой дисциплины и эффективное управление средствами.
Комментируя возможность переноса срока завершения проекта с 2030 на 2035 год, Домбровскис отметил, что в случае возникновения проблем с соблюдением графика необходимо вести диалог с Европейской комиссией и искать решения для дальнейшего продвижения проекта.
Он признал, что Rail Baltica не станет первым крупным инфраструктурным проектом в Евросоюзе, который столкнулся с превышением бюджета или отставанием от графика. По его словам, подобные прецеденты уже были, а значит, существуют механизмы для поиска возможных решений.
Ранее председатель совета компании RB Rail Матисс Паэгле заявлял, что новому правительству Латвии необходимо в срочном порядке принять решения относительно плана финансирования Rail Baltica и сроков реализации проекта.