Скончалась легенда латвийского балета Лариса Туисова
Латвия потеряла одну из самых ярких звезд балетной сцены. На 79-м году жизни скончалась Лариса Туисова — выдающаяся балерина, педагог и кавалер ордена Трех звезд, чьи роли вошли в историю искусства.
В воскресенье, 7 июня, ушла из жизни Лариса Туисова, сообщает Латвийская ассоциация профессионального балета.
Лариса Туисова родилась 14 марта 1948 года в поселке Зиренка Якутской АССР. Свой путь в искусстве она начала в Рижском хореографическом училище, где с 1958 по 1966 год ее педагогами были такие выдающиеся мастера отрасли, как Валентин Блинов, Наталья Леонтьева и Ирена Строде. После стажировки в Большом театре в Москве Туисова стала солисткой балетной труппы Латвийской национальной оперы (тогда — Государственный академический театр оперы и балета Латвийской ССР), на сцене которого блистательно выступала с 1966 по 1990 год.
За свою карьеру балерина создала множество незабываемых и ярких образов. В памяти зрителей она осталась как Клеопатра в балете «Антоний и Клеопатра», Гаянэ (в рижской премьере 1976 года) и Кармен («Кармен-сюита») — роль, которую критики заслуженно называли шедевром мирового уровня.
Также в ее исполнении были партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Жизели, Джульетты, Шехерезады и многие другие значимые роли. В 1980 году артистка снялась и в балетном фильме «Гаянэ».
Завершив сценическую карьеру в возрасте 42 лет, Туисова посвятила свою жизнь педагогической деятельности. Она передавала свой бесценный опыт молодым танцовщикам, работая в Олимпийском центре, Школе художественной гимнастики, балетной студии Аллы Сахаровой и студии Rondo.
Глубину и силу личности артистки точно охарактеризовал историк балета Эрикс Тивумс в 1978 году в журнале «Liesma» № 5: «У нее всегда задумчивое и печальное выражение лица — и в жизни, и на фотографиях. Она очень внимательно относится к другим людям. Она скрывает в себе что-то еще не высказанное; что-то такое, что причиняет ей боль и что невозможно доверить людям, движимым простым любопытством. Если бы однажды на нашей балетной сцене появилась Татьяна Ларина, то у нее были бы глубокие и печальные глаза Ларисы».
За выдающиеся заслуги в культуре Лариса Туисова была удостоена почетных званий Заслуженной артистки сцены Латвийской ССР (1976) и Народной артистки сцены Латвийской ССР (1982), медали «За доблестный труд» (1976), а также премии Latvijas gāze в номинации «За легендарную жизнь в искусстве» (2010). В 2012 году ей был вручен орден Трех звезд III степени.
Информация о церемонии прощания с Ларисой Туисовой будет сообщена позднее.
Приносим глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким.