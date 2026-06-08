Скончалась легенда латвийского балета Лариса Туисова

Глубину и силу личности артистки точно охарактеризовал историк балета Эрикс Тивумс в 1978 году в журнале «Liesma» № 5: «У нее всегда задумчивое и печальное выражение лица — и в жизни, и на фотографиях. Она очень внимательно относится к другим людям. Она скрывает в себе что-то еще не высказанное; что-то такое, что причиняет ей боль и что невозможно доверить людям, движимым простым любопытством. Если бы однажды на нашей балетной сцене появилась Татьяна Ларина, то у нее были бы глубокие и печальные глаза Ларисы».