"Больше не будут свободно разгуливать": Домбрава пригрозил нелегальным мигрантам
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава выступил с жестким заявлением о нелегальных мигрантах, пообещав положить конец их свободному передвижению. Его обещания уже вызвали бурную дискуссию.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) заявил о намерении значительно ужесточить подход к нелегальной миграции и порядку в центрах размещения просителей убежища. В публикации в социальных сетях министр написал, что центры для просителей убежища переполнены гражданами Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других стран, которых, по его словам, содержат за счет латвийских налогоплательщиков.
«Они свободно разгуливают с ножами, превратили окружающую среду в свалку. Они даже не пытаются скрывать, что незаконно пересекли внешнюю границу Латвии, и прекрасно понимают, как злоупотреблять европейским регулированием в своих интересах. Они смеются над гуманизмом Латвии и Европы», — заявил министр.
Домбрава также подверг критике Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и Государственную пограничную охрану, заявив, что эти структуры не сделали всего возможного для предотвращения сложившейся ситуации.
«Теперь это изменится. Такие лица не смогут свободно передвигаться и не будут оставлены в Латвии», — подчеркнул министр.
Заявление вызвало широкий общественный резонанс. Многие пользователи поддержали жесткую позицию главы МВД. Некоторые писали, что нелегальные мигранты создают проблемы с безопасностью и дополнительную нагрузку на государственный бюдже: «Спасибо вам за то, что не допустите нахождения в Латвии ненужных нарушителей границы», «Нужно действовать сейчас, чтобы не произошло того, что происходит во многих европейских странах».
Однако многие комментаторы поставили под сомнение как стиль высказываний министра, так и содержащиеся в них утверждения.
Житель Риги заявил, что никогда не видел на улицах столицы опасных мигрантов и считает публикацию скорее политическим заявлением, чем анализом ситуации.
«Если просители убежища действительно свободно ходят с ножами, общество имеет право знать конкретные цифры. Сколько таких случаев зафиксировано? Сколько единиц оружия изъято?» — задавался вопросом он.
Люди пишут, что без конкретных данных подобные заявления выглядят скорее как предвыборная риторика. Нашлись и те, кто обвинил министра в разжигании вражды: «На протяжении всех лет в политике вы пытаетесь настроить общество друг против друга с помощью расистских и националистических высказываний».
Некоторые пользователи напомнили о собственном опыте общения с миграционными службами. Так, одна женщина рассказала, что состоит в браке с гражданином Албании и вместе с семьей планировала развивать бизнес в Латвии. По ее словам, проверки со стороны миграционных органов были настолько частыми и утомительными, что семья отказалась от своих планов. Также в комментариях звучали призывы сосредоточиться не только на мигрантах, но и на международном сотрудничестве с государствами, через которые мигранты попадают в Европейский союз.