"Больше не будут свободно разгуливать": Домбрава пригрозил нелегальным мигрантам

Некоторые пользователи напомнили о собственном опыте общения с миграционными службами. Так, одна женщина рассказала, что состоит в браке с гражданином Албании и вместе с семьей планировала развивать бизнес в Латвии. По ее словам, проверки со стороны миграционных органов были настолько частыми и утомительными, что семья отказалась от своих планов. Также в комментариях звучали призывы сосредоточиться не только на мигрантах, но и на международном сотрудничестве с государствами, через которые мигранты попадают в Европейский союз.