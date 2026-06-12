Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
Телец
Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.
Близнецы
Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
Рак
Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
Лев
Сегодня не стоит выставлять напоказ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться.
Дева
Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.
Весы
Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого, есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
Скорпион
Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.
Стрелец
Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью - дело хозяйское.
Козерог
Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство?
Водолей
Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться - не удастся.
Рыбы
Коллектив - великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо.