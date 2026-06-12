Многие жители Латвии имеют просроченные долги. В каких случаях кредиторы начинают волноваться?

Собранная информация показывает, что из всех физических лиц-заемщиков у 62 % были обязательства перед одним кредитором, у 23 % — перед двумя кредиторами, а у 13 % — перед тремя кредиторами. Если учитывать также кредиторов из нефинансового сектора, видно, что у части должников общее число кредиторов существенно увеличивается.