В Елгаве готовят одно из самых зрелищных шоу этого лета: скульптуры раскалят до 1000 градусов
Фото: пресс-фото
В Елгаве готовят ночное шоу раскаленной керамики.
Афиша Латвии

В Елгаве готовят одно из самых зрелищных шоу этого лета: скульптуры раскалят до 1000 градусов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В Елгаве, на острове Паста, уже проходит XIV Международный симпозиум огненных керамических скульптур большого формата. В этом году он объединил четырех признанных художников-керамистов, которые создают работы на тему «Идентичность».

До 21 июня посетители могут наблюдать за тем, как на открытой площадке рождаются масштабные скульптуры, и следить за творческим процессом вживую.

Фото: пресс-фото
На острове Паста до Лиго можно наблюдать за созданием масштабных керамических скульптур.
На острове Паста до Лиго можно наблюдать за созданием масштабных керамических скульптур.

В симпозиуме участвуют Гунтис Свикулис из Латвии и Великобритании с работой «Найти себя в лабиринте противоположностей», Янис Лейманис из Латвии со скульптурой «Идентичность городов», Иева Юрка из Латвии с работой «На пути к целостности», а также Кярт Сеппель из Эстонии со скульптурой «Тень ангела». Художественный руководитель проекта — Илзе Эмсе.

Скульптуры создаются из шамота — характерной для Земгале глины с добавлением мелкоизмельченных частиц обожженной керамики. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к высоким температурам и подходит для длительного экспонирования под открытым небом.

Фото: пресс-фото
В Елгаве уже создают огненные скульптуры, которые обожгут позже.
В Елгаве уже создают огненные скульптуры, которые обожгут позже.

Главным событием симпозиума станет зрелищное обжигание огненных скульптур и шоу раскаленной керамики, которое пройдет 21 июня в полночь. Во время обжига температура может достигать 1000 градусов по Цельсию, после чего скульптуры превратятся в прочные и долговечные произведения искусства.

Готовые работы на острове Паста можно будет увидеть с 22 июня.

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