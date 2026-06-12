В Елгаве готовят одно из самых зрелищных шоу этого лета: скульптуры раскалят до 1000 градусов

В симпозиуме участвуют Гунтис Свикулис из Латвии и Великобритании с работой «Найти себя в лабиринте противоположностей», Янис Лейманис из Латвии со скульптурой «Идентичность городов», Иева Юрка из Латвии с работой «На пути к целостности», а также Кярт Сеппель из Эстонии со скульптурой «Тень ангела». Художественный руководитель проекта — Илзе Эмсе.