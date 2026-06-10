Огненная тропа к морю, концерты и танцы до утра: как Вентспилс встретит Лиго

В течение дня, с 11:00 до 15:00, в Доме ремесел пройдет творческий мастер-класс Eco-print, где каждый сможет создать уникальные узоры на ткани. В Приморском музее под открытым небом с 12:00 до 14:00 можно будет познакомиться с традиционным образом жизни жителей Северного Курземе и почувствовать себя как дома.