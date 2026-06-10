Огненная тропа к морю, концерты и танцы до утра: как Вентспилс встретит Лиго
Фото: пресс-фото
Вентспилс зовет на самую короткую ночь года.
Афиша Латвии

Огненная тропа к морю, концерты и танцы до утра: как Вентспилс встретит Лиго

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Вентспилс готовит несколько дней у моря, где летнее солнцестояние обещает не только традиционные рынки и венки, но и ночные ритуалы, музыку до рассвета и события для всей семьи.

20 июня

Солнцестояние начнется с семейных мероприятий

На Старогородском рынке Вентспилса с 8:00 до 14:00 пройдет расширенная ярмарка Лиго. Посетители смогут купить изделия ремесленников, праздничные венки, сыр и другие угощения. Рынок будет работать и в остальные предпраздничные дни, а также утром в день Лиго.

С 11:00 до 16:00 в научном центре VIZIUM состоятся День семьи и празднование 4-летия центра. В программе — разные активности, задания и награждение лучших семей. Вход на мероприятие бесплатный.

В 15:00 VIZIUM предложит творческую мастерскую «Проследи за северным сиянием». 

В течение дня, с 11:00 до 15:00, в Доме ремесел пройдет творческий мастер-класс Eco-print, где каждый сможет создать уникальные узоры на ткани. В Приморском музее под открытым небом с 12:00 до 14:00 можно будет познакомиться с традиционным образом жизни жителей Северного Курземе и почувствовать себя как дома.

Фото: пресс-фото
С 20 по 23 июня Вентспилс будет жить в ритме Лиго.
С 20 по 23 июня Вентспилс будет жить в ритме Лиго.

«Дни портных в Силмачах» под открытым небом

Одним из центральных событий времени солнцестояния станет премьера Вентспилсского театра под открытым небом — постановка пьесы Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах» в режиссуре Карлиса Нейманиса. Спектакль будет сыгран в двух частях, а музыкальную атмосферу дополнит Вентспилсский женский хор Venda.

Перед спектаклем, начиная с 18:30, гостей будут ждать праздничная ярмарка и мероприятия по встрече Лиго. 

Магия солнцестояния у моря

В завершение вечера, с 22:30, гостей приглашают на особое событие у моря — «Мистерия заката».

Вечер начнется с совместного создания огненной тропы от Приморского музея под открытым небом до пляжа. Затем состоятся огненный ритуал солнцестояния и атмосферное звуковое путешествие вместе с мультиинструменталистом Карлисом Рудрой (Rudra Beat).

Это возможность почувствовать силу древних традиций в современной интерпретации. Мероприятие бесплатное.

Фото: пресс-фото
Вентспилс встретит Лиго у моря.
Вентспилс встретит Лиго у моря.

21 июня

Традиции, наука и детский праздник

На Старогородском рынке Вентспилса с 8:00 до 14:00 пройдет ярмарка трав, где можно будет приобрести травы для Янова дня, венки, сыр и другие праздничные товары.

В научном центре VIZIUM маленькие исследователи смогут познакомиться с миром stop-motion-анимации, принять участие в творческих мастерских и посмотреть увлекательные научные шоу «Где дым, там огонь» и «Лаборатория суперспособностей».

С 11:00 в Детском городке пройдет мероприятие летнего солнцестояния для всей семьи. Гости смогут посмотреть танцевальную постановку «Лиго легко, лето, с горки вниз», принять участие в плетении венков, подпевать и разучить традиционные танцы Лиго. Вход бесплатный.

С 15:00 маленьких вентспилсчан, их семьи и гостей города на встречу Лиго пригласит детский парк Fantāzija. Там можно будет познакомиться с латышскими традициями солнцестояния, принять участие в играх, спеть песни Лиго и сплести венки. Мероприятие бесплатное.

23 июня

День Лиго и Янова ночь

23 июня с 7:30 праздничное настроение на Старогородском рынке создаст традиционная ярмарка Лиго.

Вечером, с 21:00, в парке Ренькя пройдет концерт вечера Лиго «Где горит мой огонек...» с участием фольклорного объединения лиепайских актрис Atštaukas и руцавской сельской капеллы Paurupīte.

В завершение концерта будет зажжен большой Янов костер, после чего до 4:00 утра продолжатся праздничные танцы с группой Express и DJ One. Вход на мероприятие бесплатный.

Фото: пресс-фото
Гостей ждут костер, музыка и праздник до 4 утра.
Гостей ждут костер, музыка и праздник до 4 утра.

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