Венгерские депутаты сами себе урезали зарплаты. А в Латвии такое возможно?

Особое внимание эта новость привлекла и в странах Балтии. В Латвии тема зарплат депутатов Сейма, министров и руководителей государственных учреждений регулярно вызывает общественные дискуссии. Поэтому решение венгерского парламента многие воспринимают как пример того, что политики могут не только требовать экономии от общества, но и начинать ее с самих себя.