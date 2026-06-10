Венгерские депутаты сами себе урезали зарплаты. А в Латвии такое возможно?
Пока в Латвии продолжаются споры о доходах чиновников, Венгрия пошла на шаг, который многие здесь считают практически невозможным: депутаты единогласно проголосовали за сокращение собственных зарплат и привилегий.
Парламент Венгрии принял необычное для современной Европы решение: депутаты практически единогласно поддержали закон о сокращении собственных зарплат и ряда других выплат. Инициатором реформы выступил новый премьер-министр Петер Мадьяр и его партия Tisza, победившая на парламентских выборах весной 2026 года. За закон проголосовали все 189 присутствовавших депутатов.
Согласно новым правилам, базовая зарплата депутата сократится на 40%. Если раньше парламентарий получал около 2,18 миллиона форинтов в месяц (примерно 6000–7000 евро до уплаты налогов), то теперь базовый оклад составит около 1,31 миллиона форинтов, или примерно 3690–4300 евро в зависимости от курса валют.
Изменения коснутся не только рядовых депутатов. Снижение доходов ожидает премьер-министра, спикера парламента, членов комитетов и других высокопоставленных должностных лиц.
Кроме того, закон предусматривает сокращение различных компенсаций и привилегий:
- полностью отменяется возмещение расходов на мобильную связь;
- сокращаются выплаты на аренду офисов;
- уменьшаются компенсации на жилье;
- урезается финансирование помощников и сотрудников;
- сокращается государственное финансирование парламентских фракций.
По словам премьер-министра Петера Мадьяра, эти меры позволят государству сэкономить сумму, эквивалентную годовому бюджету работы парламента, в течение нынешнего четырехлетнего созыва. Новый глава правительства объясняет реформу не только экономическими причинами.
«Речь идет о человечности, самоограничении и скромности», — заявил Мадьяр, представляя законопроект.
При этом реальное сокращение доходов депутатов стало предметом дискуссий. Бывший депутат парламента Андраш Ямбор и ряд аналитиков отмечают, что хотя базовый оклад уменьшается на 40%, некоторые дополнительные выплаты, в частности связанные с работой в комитетах, наоборот увеличиваются.
Поэтому фактическое снижение общего дохода многих парламентариев может составить не 40%, а примерно 10–15%.
Политический аналитик Роберт Ласло считает, что главный эффект реформы носит символический характер. По его словам, даже после сокращения венгерские депутаты останутся хорошо оплачиваемыми чиновниками. Однако сам факт того, что политики согласились урезать собственные доходы, является важным сигналом обществу, особенно на фоне многолетних претензий к государственным расходам и привилегиям власти.
Особое внимание эта новость привлекла и в странах Балтии. В Латвии тема зарплат депутатов Сейма, министров и руководителей государственных учреждений регулярно вызывает общественные дискуссии. Поэтому решение венгерского парламента многие воспринимают как пример того, что политики могут не только требовать экономии от общества, но и начинать ее с самих себя.