Будет шумно! В Иманте ночью будут работать строительные машины

В связи с проводимыми строительными работами в районе уже введены изменения в организацию движения, чтобы обеспечить непрерывное движение общественного транспорта и снизить транспортную нагрузку во время строительства. Одновременно на период работ предусмотрена дополнительная корректировка схемы движения, включая организацию объездного маршрута, информация о котором была предоставлена ранее.