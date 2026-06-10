Будет шумно! В Иманте ночью будут работать строительные машины
Жителей рижского микрорайона Иманта предупредили о ночном шуме: в районе продолжается масштабная перестройка одного из самых загруженных транспортных узлов, связанного с единственным железнодорожным переездом в Золитуде.
В ночь на четверг в микрорайоне Иманта во время строительных работ может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с использованием строительной техники, предупредили в Рижской думе.
Работы выполняются в рамках проекта «Подключение трехполосного участка Юрмалас гатве к проспекту Курземес». Цель проекта — расширить ответвление перекрестка на Юрмалас гатве, создав полосу для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудес, который является единственным в этом районе.
В связи с проводимыми строительными работами в районе уже введены изменения в организацию движения, чтобы обеспечить непрерывное движение общественного транспорта и снизить транспортную нагрузку во время строительства. Одновременно на период работ предусмотрена дополнительная корректировка схемы движения, включая организацию объездного маршрута, информация о котором была предоставлена ранее.
Самоуправление напоминает, что в зоне строительства демонтированы светофоры, поэтому призывает внимательно соблюдать действующую организацию дорожного движения, особенно обращая внимание на приоритет проезда транспортных средств и обязанность уступать дорогу в соответствии с установленными дорожными знаками.
Самоуправление приносит жителям извинения за доставленные неудобства в период проведения необходимых работ по улучшению инфраструктуры.