Будет шумно! В Иманте ночью будут работать строительные машины
Фото: Riga.lv
Жителей Иманты просят готовиться к ночным работам.
В Латвии

Будет шумно! В Иманте ночью будут работать строительные машины

Отдел новостей

Otkrito.lv

Жителей рижского микрорайона Иманта предупредили о ночном шуме: в районе продолжается масштабная перестройка одного из самых загруженных транспортных узлов, связанного с единственным железнодорожным переездом в Золитуде.

В ночь на четверг в микрорайоне Иманта во время строительных работ может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с использованием строительной техники, предупредили в Рижской думе.

Работы выполняются в рамках проекта «Подключение трехполосного участка Юрмалас гатве к проспекту Курземес». Цель проекта — расширить ответвление перекрестка на Юрмалас гатве, создав полосу для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудес, который является единственным в этом районе.

В связи с проводимыми строительными работами в районе уже введены изменения в организацию движения, чтобы обеспечить непрерывное движение общественного транспорта и снизить транспортную нагрузку во время строительства. Одновременно на период работ предусмотрена дополнительная корректировка схемы движения, включая организацию объездного маршрута, информация о котором была предоставлена ранее.

Самоуправление напоминает, что в зоне строительства демонтированы светофоры, поэтому призывает внимательно соблюдать действующую организацию дорожного движения, особенно обращая внимание на приоритет проезда транспортных средств и обязанность уступать дорогу в соответствии с установленными дорожными знаками.

Самоуправление приносит жителям извинения за доставленные неудобства в период проведения необходимых работ по улучшению инфраструктуры.

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